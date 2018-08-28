Сколько российских военных погибли на Донбассе за первый год войны: данные разведки

Российские военные в боевых действиях на Донбассе за 2014 год потеряли убитыми около 1 тысячи 700 человек.

Об этом со ссылкой на данные разведки рассказал начальник управления военно-гражданского сотрудничества Алексей Ноздрачев, сообщает "РБК-Украина".

"В целом за 2014 Вооруженные силы России потеряли во время боевых действий в Украине около 1700 человек убитыми", – сказал Ноздрачев.

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В частности, во время боев за Иловайск Вооруженные силы России потеряли более 200 человек убитыми. А пророссийские боевики Донбасса потеряли убитыми 300 человек.

К слову офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил, что Россия перебросила на территорию Донбасса много новейшего оружия и техники якобы для учений.