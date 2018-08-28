Ветеран АТО сделал громкое разоблачительное заявление об "Иловайском котле"

Ветеран Антитеррористической операции, стрелок-санитар батальона "Донбасс" Сергей Мищенко заверил, что сообщения о блокировании ВСУ в 2014 году в Иловайске отправлялись в Генштаб еще за 5 дней до закрытия "котла".

Об этом сообщает "Обозреватель".

Мищенко подчеркнул, что пока в Иловайске смотрели киевский парад в День Независимости, российские войска уже пересекали украинскую границу.

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По состоянию на вечер 23 августа разведка уже докладывала в Генштаб о фактах мероприятий российских войск на территории Украины. Но, поскольку был парад, наше руководство стояло на трибуне и телефонных звонков не принимало,

– объяснил ветеран АТО.

По его словам, заместители начальника Генштаба отвечали на эти сообщения следующим образом: "Мы это уже проходили, такие доклады уже были, это дезинформация".

"На мой взгляд, замы не хотели портить своему руководству праздник плохими докладами", – предположил боец батальона "Донбасс".

Он также подчеркнул, что руководитель Генштаба включился в процесс только 25 августа, после приема новых погон 24 августа. По словам Мищенко, только после этого начали приниматься решения.

Дальше было еще интереснее, потому что когда рассказывают про "Иловайский котел", надо понимать, что в Иловайске мы были заблокированы 27-го числа. До этого у нас была эвакуация, мы вывозили раненых ребят на Волноваху. Можно четко говорить: по состоянию на 26 августа Иловайск не был полностью окружен, еще были пути выхода,

– заявил ветеран АТО.

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Он пояснил, что в то же время Виктор Муженко уже договаривался с представителями Генштаба России о выходе ВСУ из "котла", а пока шли переговоры, российские войска готовили вдоль дорог ловушку.

"Если не будет расследования, все эти ошибки повторятся", – убежден Мищенко.

Напомним, по официальным данным, в "Иловайском котле" в августе 2014 года погибли 366 украинских военнослужащих, еще 429 бойцов получили ранения. Кроме того, 300 военнослужащих попали в плен. По неофициальным данным, эти цифры намного больше.

Что такое Иловайский котел?

Боевые действия, развернувшиеся под городом Иловайск Донецкой области в августе 2014 года. 18 августа в ходе ожесточенных боев украинские силовики вошли в Иловайск и смогли взять под свой контроль часть города. Однако после захода в тыл регулярных российских войск 23-24 августа, а также из-за дезертирства отдельных украинских подразделений, иловайская группировка оказалось в окружении. В ночь с 28 на 29 августа президент РФ Владимир Путин призвал оккупационные войска открыть гуманитарный коридор для украинских военных, оказавшихся в окружении. Украинские военные организованными колоннами начали движение из города по условленным предварительно с российской стороной маршрутам. Однако колонны были расстреляны на марше.