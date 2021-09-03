Таку думку висловив в ефірі 24 каналу російський журналіст Ігор Яковенко. Він зауважив, що Росія збирається проводити ескалацію конфлікту та без всякого контролю ввозити на Донбас озброєння, техніку, свої війська.

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ОБСЄ заважає Росії проводити ескалацію

"Якщо відкинути різні недоговорення, це означає фактичне включення 2 анклавів (мовиться про так звані "ДНР" та "ЛНР" – 24 канал) у політичне поле Росії. Немає межі між цими територіями і Росією, жодної кордонної лінії", – зауважив Яковенко.

За його словами, місія ОБСЄ може лише заважати фіксувати і перекидати техніку збройних сил. Ні в чому іншому вони завадити не можуть. Дії Росії – це вже рух до відкритого протистояння.

Відкрита ситуація, коли немає ніякого внутрішнього конфлікту, а агресія Росії і Україна, яка намагається цьому протистояти. Це крок до більшої відкритості агресивної політики Росії,

– заявив журналіст.

Яковенко: У Кремля болить через візит Зеленського у США

Журналіст наголосив, що рішення про відмову від місії ОБСЄ ухвалював не один чиновник – це рішення Кремля загалом. Зіграла свою роль у цьому і поїздка Володимира Зеленського у США. Це стало каталізатором пришвидшення.

"Я вважаю, що візит був дуже успішним, зважаючи на ті реалії, які могли бути. Тому й реакція Росії на нього така болюча", – зазначив Яковенко.

Довідка. Зеленський перебуватиме з робочим візитом у США до 5 вересня. Він вже встиг зустрітися з президентом США Джо Байденом.

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