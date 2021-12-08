Телеканал, который будут проверять, зарегистрирован на ООО "Тайм медиа". Нестор Шуфрич стал его мажоритарным владельцем, то есть владеет контрольным пакетом акций.

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Конфликт интересов

Шуфрич является председателем парламентского комитета по вопросам свободы слова. Это вызывает конфликт интересов, потому что он может влиять как на решения комитета, так и на решения вещателя. Об этом заявил член Нацсовета Максим Оноприенко.

К тому же 98% работников, которые имели по одному проценту собственности, передали ее в управление Диане Панченко. Теперь у нее в уставном капитале оказалось 99% собственности. Но Нацсовету не сообщили, кому принадлежит еще 1%.

Обратите внимание! В сентябре по обращению СБУ структуру собственности телеканала проверял Нацсовет. Узнавали, является ли деятельность канала законной.

Что известно о телеканале

СНБО 2 февраля 2021 года ввел санкции против соратника лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука Тараса Козака. Из-за этого прекратили вещание телеканалы, которые ему принадлежали: ZIK, NewsOne и "112 Украина".

Бывшие работники этих телеканалов якобы объединились и создали телеканал "Первый независимый".

В сентябре стало известно, что Шуфрич стал владельцем 60% акций телеканала "Первый независимый". Политик заявлял, что он сделал это по просьбе журналистов, которые там работают. Теперь Шуфрич обещает защищать этот телеканал.

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