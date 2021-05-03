Журналист так фактчекер проекта Bellingcat Христо Грозев рассказал, как надо работать с информацией и отличать фейки и пропаганду от правдивых новостей в условиях гибридной войны, которую ведет Россия против цивилизованного мира.

Как понять, что перед вами фейк

По мнению журналиста, для того, чтобы различать фейкньюз и обычные правдивые новости, необходимо соблюдать информационную гигиену. Это и является самым главным правилом, рассказал он.

Слушайте подкаст, подготовленный совместно Страна FM и проектом ЕU NEIGHBOURS East

Типичные признаки, которые помогают понять, что новость является фейком, зависят от платформы, на которой мы ее читаем. Конечно, один из самых простых способов выявить фейковую новость – обратить внимание на неоднократное повторение одинаковых тезисов и тем на определенном новостном сайте. Это наталкивает на мысль, что мы имеем дело с определенным нарративом,

– считает Христо Грозев.

В качестве примера журналист привел реакцию российских медиа на расследование Bellingcat, которое доказало факт убийства Зелимхан Хангошвили спецслужбами Кремля.

"Можно найти 10 или 15 различных статей за последний месяц на сайтах некоторых российских государственных медиа, в частности Russia Today и Sputnik News, которые критикуют расследование немецким правительством убийства гражданина Грузии, осуществленного в 2019 году. Во всех этих публикациях используются одни и те же слова и используются одинаковые обвинения. И очевидно, что это статья, определена информационной повесткой СМИ. Это на самом деле не исследовательская статья и даже не статья-мнение. Это история, сформированная в соответствии с информационной повестки СМИ", – говорит Христо Грозев о том, как Россия запускает волну фейкньюз.

Мутации фейкньюз

По словам журналиста, авторы фейкньюз не стоят на месте и применяют новые форматы, чтобы втереться в доверие к читателю и зомбировать его. Одним из таких ноу-хау являются фейки, что замаскированные под журналистские расследования.

Как понять, что перед вами фейк, а не журналистское расследование?

Самый простой способ определить фейковые расследования – проверить наличие ссылок в статье. Обычно они не предоставляют ни ссылок, ни даже гиперссылок. В таких публикациях просто указывается "как было написано об этом раньше в статье в 2019 году", но не предоставляются никакие ссылки на такую ​​статью. Поэтому вы не сможете найти, – объясняет журналист-расследователь Bellingcat.

Еще одним важным отличием реального расследования от фейкового является "прозрачность", то есть открытость источников и возможность проверки информации самостоятельно.

Значительная разница между реальным и фейковых расследованием заключается в том, что реальное расследование является прозрачным. В такой статьи указываются все источники – в виде гиперссылок или сносок. Тогда как фейковое расследование только выглядит как содержащее источники, но на самом деле не предоставляет их. И это лишь один из альтернативных способов отслеживания фейковых новостей на сегодня,

– рассказывает Христо Грозев.

Фейковой может быть не только отдельная "новость" или "расследование", а целое СМИ. Фабрикой фейков могут быть и социальные сети, где борьба с дезинформацией ведется с помощью алгоритмов, которые ищут формальные признаки, но часто не могут понять суть и провести фактчекинг.



Фото European Press Prize

К тому же многие просто хотят верить в фейки, а потому сами рады пройти "зомбирование".

В Facebook и других социальных медиа, к сожалению, фейковые новости не так легко определить, по языку и системе ценностей человека, который читает тот или иной пост. И это действительно проблема для социальных медиа. Например, нет никаких шансов, что те, кто уже верит в то, что COVID-19 является теорией заговора касательно Билла Гейтса, заметят, что история об этом фейк. Потому что она оправдывает их ожидания. И, к сожалению, Facebook и другие социальные медиа предлагают в основном те новости, которые люди ожидают, и на дискуссионные темы в том числе,

– считает Грозев.

Блогеры против дезинформации

Расследователь и фактчекер Bellingcat считает, что эффективно разоблачать фейки и дезинформацию могут не только администрация соцсетей, но и их пользователи.

Роль гражданской журналистики и гражданских журналистов, которые на самом деле осуществляют очень заметный вклад в определение фейковых новостей,

– заявил Грозева.

В качестве примера Христо Грозев рассказал реальную историю разоблачения российского фейка, который сделал обычный блогер.

Только вчера я прочитал историю, опубликованную в Twitter обычным блогером из Украины, которая оказала очень большое влияние на значительные медиа. Этого блогера зовут Mortis Band, это его никнейм в Twitter. Он взял статью с пророссийского вебсайта о том, что Украина сейчас находится в руках праворадикальных личностей, в которой также приводилась в качестве примера эта повторяющаяся история о полке "Азов" и других ультраправых элементах и добровольческих батальонах,

– говорит Грозев.

"Этот блогер на самом деле сделал тред из 5 или 6 постов, в которых он отметил чрезвычайно незначительную роль таких праворадикальных групп в Украине, которые в целом никогда не получают более 2% голосов избирателей", – говорит Христо Грозев о разоблачении фейка, которое может сделать каждый .

Грозева убежден, что работа по разоблачению российских фейков должно быть системной и постоянной.

Да, об этом уже говорилось ранее. Но люди не замечают этого, обычно у них не очень хорошая память на такие вещи. Об этом надо повторять. Блогер четко выразил свое мнение в виде трех-четырех твитов. И несколько международных медиа подхватили, повторили и развили его. Поэтому я считаю, что роль блогеров и граждан в Twitter и других социальных медиа по очистке информационного пространства от таких фейковых новостей недооценена. Ее нужно больше ценить,

– советует Христо Грозев.