3 мая отмечается Всемирный день свободы прессы. По этому случаю 24 канал рассказывает о ситуации с журналистикой в Украине, напоминает о ее проблемах и перспективах, а также называет основные угрозы, стоящие перед прессой.

Журналистом в Украине быть сложно, честным – и подавно

Из-за честности и принципиальности немало коллег потеряли работу и перспективы, а некоторые – свободу, здоровье и даже жизнь.

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Впрочем, есть и другой путь

Он сулит немалые доходы, деньги, а иногда – даже роскошные виллы в Испании и других престижных местностях, а еще многочисленный автопарк, который приходится записывать на стареньких родителей. При желании и определенных талантах можно стать даже депутатом, возможно, даже народным.

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Правда, у всего есть своя цена: нужно называть "белое" – "черным", "оффшоры" – "слепым трастом", "коррупцию" – "добродетелью", "войну" – "миром" или "гражданским конфликтом", "олигарха"– "патриотом", "мародера" – "государственником", "реформу" – "предательством" и другие. Необходимо быть при необходимости "сливным бачком" или "информационным киллером", держать нос по ветру, с энтузиазмом выполнять все капризы хозяев, быть готовым к резкой смене курса и новым "врагам" и "друзьям"...

Конечно, с журналистикой это не имеет никакой связи

Однако, к сожалению, далеко не все это понимают. Рядовой гражданин еще с прошлого столетия обучен верить тому, что говорят в телевизоре или написано в газете. В наше время к этому добавились интернет и соцсети.

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Людям, которые ничего не знают ни о фактчекинге, ни о верификации источников легко "продать" фейк и заставить поверить в самые большие бессмыслицы. Именно так рождаются "распятые мальчики", "братские народы", "гражданские конфликты" и другие выдумки в стиле Соловьева, Скабеевой, Шария, Пиховшека или Ганапольского. Эти истории зомбируют людей и меняют их сознание, они сделаны бывшими журналистами, которые стали пропагандистами – солдатами гибридной войны.

Почему каналы Медведчука – не пресса:

Уже больше 7 лет Россия осуществляет против Украины открытую военную агрессию. За это время были убиты более 13 тысяч украинцев, миллионы наших сограждан стали беженцами, оккупированы Крым и часть Донбасса, нанесены огромные убытки промышленности Украины и ее экологии. Миллионы граждан Украины сейчас находятся в заложниках – российские оккупанты и их прокси ставят над ними социальные опыты и другие незаконные эксперименты.

Этот ужас стал возможным в том числе и благодаря журналистам, которые предали свою профессию и стали пропагандистами

То есть – солдатами гибридной войны. В отличие от врачей, у журналистов нет своего аналога клятвы Гиппократа. Впрочем, иногда от работы журналиста зависит куда больше, чем от медиков, а измена журналиста может нанести больший вред.

Собственно именно так следует оценивать сотрудников телеканалов из пула Медведчука – 112 Украина, ZIK и NewsOne. Зимой 2021 года решением СНБО эти каналы было отключено из эфира, а весной – заблокировано трансляцию на Украину их YouTube-версии. В феврале лишенные медийных ресурсов пропагандисты вышли на митинги и пытались изображать из себя журналистов и даже говорили о притеснениях свободы слова. Впрочем, ничего общего с журналистикой эти люди не имели, как не имели их телеканалы отношения к свободной прессе.

Так на седьмой год войны украинская власть поняла разницу между журналистом и пропагандистом. Правда, чтобы такое произошло, пришлось ее изменить. Бан каналов Медведчука вернул доверие к украинской власти, но также стал и вызовом, ведь это только начало – в государстве работает еще немало пропагандистов, которые маскируются под журналистов, а на самом деле являются агентами влияния России или обслугой интересов олигархов.

Журналистом в Украине сейчас работать трудно

Они фактически не защищены от произвола владельцев СМИ, им нечего надеяться на поддержку профсоюза, ведь тот, по сути, является советским атавизмом, а его руководство состоит из лояльных пропагандистов трутней-менеджеров. Журналисты не получают большой зарплаты и могут только мечтать о том, чтобы в их работу не вмешивались.

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Впрочем, именно благодаря журналистам и свободной прессе в Украине наконец начало формироваться гражданское общество и украинцы осознали себя как нация. Работа настоящего журналиста – тяжелая, как и любое дело, где нужно думать, но это честные деньги, а еще – шанс изменить жизнь страны к лучшему.