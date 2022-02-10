В сообщении к видео указано, что Бокало занимался написанием текста и созданием клипа самостоятельно. Сама же песня посвящена яркому событию, которое запомнит все человечество – смерти Владимира Путина.
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Сам автор называет песню "небольшой фантазией под веселый биточек".
Будут радоваться во всем мире
В хите выпускник ЛНУ имени Франко пожелал хозяину Кремля смерти от рака простаты или от "кровоизлияния в ср*ке". Кроме того, артист описал, как бы радовались смерти Путина в Канаде, Италии, России и, конечно, Украине.
В припевах Бокало отметил, что болезненная смерть ужасна, однако она принесет людям много радости:
То жахливо, та чомусь усі будуть раді,
В Україні в Росії всі будуть раді,
І у Верховній Раді і на гей-параді,
Ма в Італії, і навіть тьотя у Канаді.
Смотрите видео клипа BADBOK – Путин (Песнь о смерти Путина)
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