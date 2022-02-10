У дописі до відео вказано, що Бокало займався написанням тексту та створенням кліпу самостійно. Сама ж пісня є присвяченою яскравій події, яку запам'ятає все людство – смерті Володимира Путіна.
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Сам автор називає пісню "невеличкою фантазією під веселий біточок".
Радітимуть по всьому світу
У хіті випускник ЛНУ імені Франка побажав господарю Кремля смерті від раку простати, або від "крововиливу в ср*ці". Крім того, артист описав, як би раділи смерті Путіна у Канаді, Італії, Росії та, звісно, в Україні.
У приспіві Бокало зазначив, що болісна смерть є жахливою, однак вона принесе людям багато радості:
То жахливо, та чомусь усі будуть раді,
В Україні в Росії всі будуть раді,
І у Верховній Раді і на гей-параді,
Ма в Італії, і навіть тьотя у Канаді.
Дивіться відео кліпу BADBOK – Путін (Пісня про смерть Путіна)
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