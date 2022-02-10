Про це міністр закордонних справ повідомив під час виступу на форумі "Україна – Франція", який проводять у Парижі Центр "Нова Європа" та Французький інститут міжнародних відносин.

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Поступово кількість військових на російсько-українському кордоні збільшується. Це дійсно відбувається поступово, але динаміка присутня. Ми також розуміємо, що логістична інфраструктура дозволяє Росії зробити різке нарощування,

– сказав Дмитро Кулеба.

Водночас глава МЗС зазначив, що додатково існує проблема скупчення військ Росії на території Білорусі. На це варто зважати, адже Лукашенко зробив вибір на користь зближення з Кремлем.

Росія блокує доступ до морів

Міністр закордонних справ також додав, що країна-агресор спробувала заблокувати доступ до України морем, оголосивши про проведення так званих "військово-морських навчань".

Азовське море заблоковане повністю, Чорне море – в частині доступу до України – майже повністю заблоковане,

– підсумував дипломат.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Війська Росії біля кордонів України

Міністр оборони України раніше заявляв, що ймовірність нового вторгнення Росії – низька.

Водночас Олексій Резніков поінформував, що біля наших кордонів розташовані приблизно 140 тисяч російських військових. Однак, за його словами, там немає ударних груп.

Глава оборонного відомства наголосив, що Збройні сили України готові дати відсіч ворогові.

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