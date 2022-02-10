Про це міністр закордонних справ повідомив під час виступу на форумі "Україна – Франція", який проводять у Парижі Центр "Нова Європа" та Французький інститут міжнародних відносин.
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Поступово кількість військових на російсько-українському кордоні збільшується. Це дійсно відбувається поступово, але динаміка присутня. Ми також розуміємо, що логістична інфраструктура дозволяє Росії зробити різке нарощування,
– сказав Дмитро Кулеба.
Водночас глава МЗС зазначив, що додатково існує проблема скупчення військ Росії на території Білорусі. На це варто зважати, адже Лукашенко зробив вибір на користь зближення з Кремлем.
Росія блокує доступ до морів
Міністр закордонних справ також додав, що країна-агресор спробувала заблокувати доступ до України морем, оголосивши про проведення так званих "військово-морських навчань".
Азовське море заблоковане повністю, Чорне море – в частині доступу до України – майже повністю заблоковане,
– підсумував дипломат.
Війська Росії біля кордонів України
- Міністр оборони України раніше заявляв, що ймовірність нового вторгнення Росії – низька.
- Водночас Олексій Резніков поінформував, що біля наших кордонів розташовані приблизно 140 тисяч російських військових. Однак, за його словами, там немає ударних груп.
- Глава оборонного відомства наголосив, що Збройні сили України готові дати відсіч ворогові.