Об этом министр иностранных дел сообщил во время выступления на форуме "Украина – Франция", который проводят в Париже Центр "Новая Европа" и Французский институт международных отношений.
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Постепенно количество военных на российско-украинской границе растет. Это действительно происходит постепенно, но динамика есть. Мы также понимаем, что логистическая инфраструктура позволяет России произвести резкое наращивание,
– сказал Дмитрий Кулеба.
В то же время, глава МИД отметил, что дополнительно существует проблема скопления войск России на территории Беларуси. Это стоит учитывать, ведь Лукашенко сделал выбор в пользу сближения с Кремлем.
Россия блокирует доступ к морям
Министр иностранных дел также добавил, что страна-агрессор попыталась заблокировать доступ к Украине по морю, объявив о проведении так называемых "военно-морских учений".
Азовское море заблокировано полностью, Черное море – в части доступа к Украине – почти полностью заблокировано,
– подытожил дипломат.
Войска России возле границ Украины
- Министр обороны Украины ранее заявлял, что вероятность нового вторжения России – низкая.
- В то же время Алексей Резников проинформировал, что возле наших границ расположены около 140 тысяч российских военных. Однако, по его словам, там нет ударных групп.
- Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу.