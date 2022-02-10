Об этом министр иностранных дел сообщил во время выступления на форуме "Украина – Франция", который проводят в Париже Центр "Новая Европа" и Французский институт международных отношений.

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Постепенно количество военных на российско-украинской границе растет. Это действительно происходит постепенно, но динамика есть. Мы также понимаем, что логистическая инфраструктура позволяет России произвести резкое наращивание,

– сказал Дмитрий Кулеба.

В то же время, глава МИД отметил, что дополнительно существует проблема скопления войск России на территории Беларуси. Это стоит учитывать, ведь Лукашенко сделал выбор в пользу сближения с Кремлем.

Россия блокирует доступ к морям

Министр иностранных дел также добавил, что страна-агрессор попыталась заблокировать доступ к Украине по морю, объявив о проведении так называемых "военно-морских учений".

Азовское море заблокировано полностью, Черное море – в части доступа к Украине – почти полностью заблокировано,

– подытожил дипломат.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Войска России возле границ Украины

Министр обороны Украины ранее заявлял, что вероятность нового вторжения России – низкая.

В то же время Алексей Резников проинформировал, что возле наших границ расположены около 140 тысяч российских военных. Однако, по его словам, там нет ударных групп.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу.

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