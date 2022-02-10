Перемовини мають відбутися 11 лютого. Про це пише американське агентство Bloomberg.

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Президент США хоче обговорити нарощування російських військ біля України з главами:

Великої Британії;

Німеччини;

Франції;

Італії;

Польщі;

Канади;

Євросоюзу;

Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, що наприкінці січня Джо Байден провів два секретні брифінги, головною темою яких було стягування Росією військ до кордонів України. У них тоді взяли участь помічники керівників Палати представників і Сенату, а також співробітників профільних комітетів.

Байден про загрозу вторгнення

Джо Байден заявив, що на Росію очікують серйозні наслідки у разі вторгнення на територію України. За його американського президента, реакція буде миттєвою.

Очільник Сполучених Штатів заявив, що може запровадити санкції проти Володимира Путіна. Зокрема це може трапитись, якщо Росія таки наважиться напасти на Україну.

Він запевнив, що в разі російського вторгнення в Україну "Північного потоку-2" не існуватиме. Під вторгненням трактують перетин кордону танками та військами.

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