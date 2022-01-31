Американський президент зазначив, якщо ж Москва намагатиметься вирішити ситуацію шляхом діалогу, то Сполучені Штати, союзники та партнери "продовжуватимуть діяти сумлінно".
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Якщо замість цього Росія вирішить піти від дипломатії та напасти на Україну, Росія нестиме відповідальність, і вона зіткнеться з швидкими та важкими наслідками,
– сказав Джо Байден.
Очільник Сполучених Штатів також наголосив, що світ повинен розуміти, яку загрозу несе Росія та має бути готовим відповісти, у разі спроби Путіна почати повномасштабне вторгнення.
Засідання Радбезу ООН – крок до згуртування світу
Він додав, що засідання Радбезу ООН, яке відбулося 31 січня, є критичним кроком у згуртуванні світу.
Щоб висловитися в один голос про: відмову від застосування сили, заклик до військової деескалації, підтримку дипломатії як найкращого шляху вперед і вимогу відповідальності від кожної держави-члена щодо утримання від військової агресії проти сусідів,
– підсумував президент США.
Потужні санкції проти Росії: що відомо
- Обмеження Сполучених Штатів проти Росії стосуватимуться ключових секторів економіки.
- Водночас у Білому домі 25 січня підтвердили, що готують експортні санкції проти Кремля. Зазначається, що вони можуть зашкодити промисловості країни-агресора.
- Очільниця німецького МЗС Анналена Бербок поінформувала, що вони готові додати газопровід "Північний потік-2" до списку санкцій проти Росії у разі вторгнення в Україну.
- Борис Джонсон заявив, що Велика Британія може підтримати відключення Росії від SWIFT.