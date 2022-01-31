Американский президент отметил, если Москва будет пытаться решить ситуацию путем диалога, то Соединенные Штаты, союзники и партнеры "продолжат действовать добросовестно".

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Если вместо этого Россия решит уйти от дипломатии и напасть на Украину, она будет нести ответственность и столкнется с быстрыми и тяжелыми последствиями,
– сказал Джо Байден.

Глава Соединенных Штатов также подчеркнул, что мир должен понимать, какую угрозу несет Россия, и должен быть готов ответить в случае попытки Путина начать полномасштабное вторжение.

Заседание Совбеза ООН – шаг к сплочению мира

Он добавил, что заседание Совбеза ООН, состоявшееся 31 января, – критический шаг в сплочении мира.

Чтобы высказаться в один голос о: отказе от применения силы, призыве к военной деэскалации, поддержке дипломатии, как наилучшего пути вперед, и требовании ответственности от каждого государства-члена относительно воздержания от военной агрессии против соседей,
– подытожил президент США.

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