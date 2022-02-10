Переговоры должны пройти 11 февраля. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.
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Президент США хочет обсудить наращивание российских войск возле Украины с главами:
- Великобритании;
- Германии;
- Франции;
- Италии;
- Польши;
- Канады;
- Евросоюза;
- Североатлантического альянса.
Напомним, что в конце января Джо Байден провел два секретных брифинга, главной темой которых было взимание Россией войск к границам Украины. В них приняли участие помощники руководителей Палаты представителей и Сената, а также сотрудников профильных комитетов.
Заявления Байдена об Украине
- Джо Байден заявил, что Россию ожидают серьезные последствия в случае вторжения на территорию Украины. По его словам, реакция будет мгновенной.
- Глава Соединенных Штатов заявил, что может ввести санкции против Владимира Путина. В частности, это может случиться, если Россия таки решится напасть на Украину.
- Он заверил, что в случае российского вторжения в Украину "Северный поток-2" не будет существовать. Под вторжением трактуют пересечение границы танками и войсками.