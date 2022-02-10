Переговоры должны пройти 11 февраля. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

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Президент США хочет обсудить наращивание российских войск возле Украины с главами:

  • Великобритании;
  • Германии;
  • Франции;
  • Италии;
  • Польши;
  • Канады;
  • Евросоюза;
  • Североатлантического альянса.

Напомним, что в конце января Джо Байден провел два секретных брифинга, главной темой которых было взимание Россией войск к границам Украины. В них приняли участие помощники руководителей Палаты представителей и Сената, а также сотрудников профильных комитетов.

Заявления Байдена об Украине

  • Джо Байден заявил, что Россию ожидают серьезные последствия в случае вторжения на территорию Украины. По его словам, реакция будет мгновенной.
  • Глава Соединенных Штатов заявил, что может ввести санкции против Владимира Путина. В частности, это может случиться, если Россия таки решится напасть на Украину.
  • Он заверил, что в случае российского вторжения в Украину "Северный поток-2" не будет существовать. Под вторжением трактуют пересечение границы танками и войсками.

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