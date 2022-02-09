Джо Байден на этой неделе проведет телефонные разговоры с другими лидерами европейских стран. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Как США реагируют на поездку Макрона

Пресс-секретарь Белого дома не уточнила деталей разговора Джо Байдена с Эммануэлем Макроном. Однако Джен Псаки лишь добавила, что пока Вашингтон не может оценить результатов визита французского президента в Москву и Киев.

Президенты Байден и Макрон беседовали сегодня утром после визитов французского лидера в Украину и Россию,

– заявила Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома выразила надежду, что Россия не будет прибегать к эскалации. Псаки также заявила, что Вашингтон сейчас не располагает данными о том, утвердили ли в Кремле вторжение в Украину, однако дипломаты сейчас пытаются сделать все возможное, чтобы не допустить войны. Псаки подчеркнула, что США не хотят войны.

Визит Макрона в Украину и Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон 7 января посетил с официальным визитом Россию. В Москве он встретился с главой Кремля Владимиром Путиным. После переговоров политики вышли на совместный брифинг, на котором Путин отметился скандальным заявлением по выполнению минских соглашений Украиной словами "терпи, моя красавица".

К слову, длиннющий стол в Кремле, за которым сидели Путин и Макрон, вызвал смех у пользователей соцсетей.

На следующий день французский президент отправился в Киев. Там он встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Стоит отметить, что во время совместного брифинга Зеленский ответил на скандальное заявление главы Кремля и отметил, что Украина и вправду красавица, но не Путина.

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