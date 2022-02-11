Як розповів у коментарі журналістці 24 каналу Руслан Бокало, Badbok – це його сольний проєкт. Ідея створити пісню про смерть Путіна виникла після новин про російські війська біля кордонів України.
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"Було б добре, якби Путін помер"
Сам трек був готовим уже за кілька днів. Біт львівський виконавець знайшов у інтернеті та придбав права на його використання.
У день запису ми з другом обговорювали, що було б добре, якби Путін помер, оскільки тоді, можливо, цього всього б і не було. Тобто потенційної повномасштабної війни з Росією, можливо, і гібридна війна на сході теж би закінчилась,
– наголосив Бокало.
Того ж вечора виконавець записав і трек. Уся необхідна техніка була вдома.
Путін у золотій труні
За кілька тижнів з'явилася й обкладинка для треку. Її також намалював Руслан Бокало.
На ній зображено Володимира Путіна в золотій труні, обшитій маленькими російськими гербами. У такий спосіб автор акцентував на фетиші кремлівського лідера до розкоші та символіки царської Росії.
Обкладинка до пісні про смерть Путіна / Фото 24 каналу надав Руслан Бокало
Відтак робота над треком тривала годину, а над обкладинкою – 2 години. Сам реліз затягнувся, бо Руслан Бокало захворів на COVID-19.
Одразу після одужання, виконавець поїхав на студію звукозапису. Коли трек був готовим, автор відправив його в дистрибуцію на стрімінгові сервіси.
"Ближче до релізу я вирішив зняти простенький домашній кліп на свій айфон. Тоді я змонтував його за вечір, а наступного дня, в день релізу, виклав його в мережу", – пояснив Бокало.
Мета треку
Музикант сподівається, що українці погодяться з його словами у треку. Оскільки в XXI столітті такі люди, як Володимир Путін, не можуть керувати державою.
Путін – вбивця, який може спокійно віддавати свої руйнівні накази та за правилами життя в нашому світі бути водночас не те, що безнаказаним, а і досить таки успішним негідником,
– підкреслив Бокало.
Проєкт Badbok – це метаіронічний авангардний хіп-хоп герой. Автор має надію, що його пісні тішитимуть або заспокоюватимуть українців у цей складний період.
Щодо можливої реакції російських пропагандистів йому байдуже. Але в будь-якому разі, це буде гарний піар правдивій музиці.
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Badbok – Пісня про смерть Путіна: дивіться відео