Выругался Татаринцев во время интервью шведскому изданию Aftonbladet. Оно было посвящено возможному вступлению Швеции в НАТО.

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Его матерная фраза даже была вынесена в заглавие материала.

Извините за язык, но мы с**ли на санкции Запада,

– сказал Татаринцев.

Также Татаринцев назвал расширение Североатлантического альянса главной угрозой России. По его словам, Москва против членства Швеции в организации.

"Если бы США и НАТО не провоцировали и не обостряли ситуацию, мы бы не возражали против вступления Швеции в НАТО. Мы бы уважали такое решение Швеции. Но сейчас ситуация с безопасностью в этой части Европы резко изменилась", – сказал дипломат.

Обратите внимание! В январе власти Швеции заявляли, что вопрос о вступлении королевства в НАТО не стоит на повестке дня.

Что известно о гарантиях безопасности

В декабре 2021 года в российском МИД обнародовали так называемые "гарантии безопасности" в НАТО. Кремль требует юридических гарантий нерасширения НАТО на Восток. Главное условие – не принимать в Альянс Украину и Грузию.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил Украину и мир, что НАТО не собирается отказываться от принципа "открытых дверей".

Добавим, что западные власти еще с осени 2021 года угрожают Москве введением новых санкций, подозревая Россию в возможном вторжении в Украину. По оценкам Запада, Россия сконцентрировала возле украинских границ 100 – 125 тысяч военнослужащих, а именно вторжение может начаться 16 февраля. Москва объясняет перемещение войск учениями и утверждает, что не собирается ни на кого нападать.

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