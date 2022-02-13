Вилаявся Татаринцев під час інтерв'ю шведському виданню Aftonbladet. Воно було присвячене можливому вступу Швеції до НАТО.

Важливо США попередили Ізраїль, що Росія може напасти на Україну 15 лютого, – ЗМІ

Його матюклива фраза навіть була винесена у заголовок матеріалу.

Вибачте за мову, але ми с**ли на санкції Заходу,

– сказав Татаринцев.

Також Татаринцев назвав розширення Північноатлантичного альянсу головною загрозою для Росії. За його словами, Москва заперечує проти членства Швеції в організації.

"Якби США та НАТО не провокували і не загострювали ситуацію, ми б не заперечували проти вступу Швеції до НАТО. Ми поважали б таке рішення Швеції. Але зараз ситуація з безпекою в цій частині Європи різко змінилася", – сказав дипломат.

Зверніть увагу! У січні влада Швеції заявляла, що питання про вступ королівства до НАТО не стоїть на порядку денному.

Що відомо про гарантії безпеки

У грудні 2021 року в російському МЗС оприлюднили так звані "гарантії безпеки" до НАТО. Кремль вимагає юридичних гарантій про нерозширення НАТО на Схід. Головна умова – не приймати в Альянс Україну та Грузію.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг запевнив Україну та світ, що НАТО не збирається відмовлятися від принципу "відчинених дверей".

Додамо, що західна влада ще з осені 2021 року загрожує Москві введенням нових санкцій, підозрюючи Росію у можливому вторгненні в Україну. За оцінками Заходу, Росія сконцентрувала біля українських кордонів 100 – 125 тисяч військовослужбовців, а саме вторгнення може розпочатися 16 лютого. Москва пояснює переміщення військ навчаннями та стверджує, що не збирається ні на кого нападати.