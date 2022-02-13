Как и коллеги, президент Франции преследует сразу несколько целей, но, похоже, справился с этим хуже всего. Подробности – читайте в материале 24 канала.

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Париж – Москва – Киев – Берлин

Вояж Путина

В понедельник, 7 февраля, Эммануэль Макрон побывал в Москве в гостях у Владимира Путина, посидел за забавным антиковидным столом российского автократа, стал героем мемов, узнал о существовании панк-группы "Красная плесень".

Фотография, которая спровоцировала появление десятков мемов / Фото kremlin

Также Макрон услышал из первых уст прямые угрозы ядерным оружием НАТО, то есть и самой Франции, которая в 2009 году вернулась полноценно в Альянс. И спокойно эти слова "проглотил".

Если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, потенциал объединенной организации НАТО и России можно сравнить... Мы понимаем, что Россия – одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам современности многих даже опережает. Победителей не будет. Вы будете втянутыми в этот конфликт против своей воли,

– пригрозил Путин на пресс-конференции по итогам многочасовой встречи с Макроном.

Обещание о возможном частичном выводе войск агрессора из Беларуси после завершения учений, на которых россияне будут отрабатывать нападение на Украину, выглядит на этом фоне как издевательство.

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Визит в Киев

На следующий день – 8 февраля – президент Франции уже был в Киеве, где получил подтверждение того, что "Украина – красавица", благодарность за макрофинансовую помощь в размере 1,2 миллиарда евро и заявил о необходимости какого-то "нового порядка".

Мое намерение – именно с этим я приехал и в Москву, и в Киев – восстановить безопасно-оборонительный порядок на европейском континенте,

– заявил Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Украины.

Вечером того же дня в Берлине рядом с президентом Польши Анджеем Дудой и канцлером ФРГ Олафом Шольцем он призвал к диалогу с агрессором.

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Задумчивый Макрон в Кремле / Фото kremlin

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Белый флаг в чемодане

В Украине визит Макрона – в отличие от визита Джонсона и Эрдогана – восприняли довольно прохладно, хотя президент Украины и пытался сделать первый за последние 24 года приезд французского лидера в Киев уютным и даже перешел на "ты".

Обратите внимание! Последний плановый визит в Украину в 1998 году совершил тогдашний президент Франции Жак Ширак. В 2015 году страну посещал Франсуа Олланд, однако это была экстренная поездка из-за событий на Донбассе.

Впрочем, улыбки на лицах обоих лидеров не были непринужденными.

В Киеве Макрон явно был далеко от своей зоны комфорта. Не услышали журналисты от него и конкретного плана действий, кроме того, что обе стороны конфликта – Россия и Украина – вроде бы готовы выполнять минские договоренности, правда, толкуют их по-разному.

Как видят "миротворческую" миссию Макрона в Украине / Фото из соцсетей

Конечно, существует вероятность, что более 5 часов переговоров за закрытыми дверями в Москве и 2 часа беседы с Зеленским в Киеве, сдвинули дело с мертвой точки, однако, кулуарные договоренности – совсем не то, чего ждали украинцы. Не избежал Макрон и сравнений с Эдуаром Даладье – участника печально известной Мюнхенской конференции 1938 года и вдохновителя политики умиротворения Гитлера.

Эммануэль Макрон не сумел убедить, что прибыл в Киев не с планами "финляндизации", то есть капитуляции Украины, а макрофинансовая помощь – лишь средство для того, чтобы "предательство" не была такой мучительной.

Борьба за голоса

Встает вопрос – а что это вообще было? Ответ нужно искать точно не в Украине. Через несколько месяцев во Франции состоится первый тур выборов президента страны. Позиции Макрона пока относительно слабые, но позволяют ему пройти во второй тур, где будет "открытая позиция". По оценкам экспертов и данным социологии, соперником действующего президента Франции и представитель правого центра Макрона станет кто-то из тройки правых популистов – Валери Пекресс, Эрик Земмур или Марин Ле Пен. Все они имеют неплохие шансы на общую победу. Ее судьбу могут определить мелочи или же эффектный спурт на финише.

Путин перехватывает инициативу / Фото kremlin

Похоже, Макрон увидел такой шанс в роли "миротворца" и полез к медвежьей берлоге с голыми руками. Впрочем, надежды на скорую геополитическую победу оказались напрасными. Вместо того, чтобы действовать с позиции силы, Макрон лишь слушал бред Путина и ассистировал его жалким попыткам быть остроумным.

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В то же время Россия руками наемников фактически выбросила Францию из Мали и Буркина-Фасо, открыто финансирует правых кандидатов (в частности, упомянутую Ле Пен) и время от времени "качает" ситуацию в стране с помощью "желтых жилетов" и других пассионариев на кремлевских дотациях. Господин Макрон, похоже, это фиаско.

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