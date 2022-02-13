Как и коллеги, президент Франции преследует сразу несколько целей, но, похоже, справился с этим хуже всего. Подробности – читайте в материале 24 канала.

К теме Макрон заявил о необходимости разработать новую систему гарантий безопасности в Европе

Париж – Москва – Киев – Берлин

Вояж Путина

В понедельник, 7 февраля, Эммануэль Макрон побывал в Москве в гостях у Владимира Путина, посидел за забавным антиковидным столом российского автократа, стал героем мемов, узнал о существовании панк-группы "Красная плесень".

макрон путін

Фотография, которая спровоцировала появление десятков мемов / Фото kremlin

Также Макрон услышал из первых уст прямые угрозы ядерным оружием НАТО, то есть и самой Франции, которая в 2009 году вернулась полноценно в Альянс. И спокойно эти слова "проглотил".

Если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, потенциал объединенной организации НАТО и России можно сравнить... Мы понимаем, что Россия – одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам современности многих даже опережает. Победителей не будет. Вы будете втянутыми в этот конфликт против своей воли,
– пригрозил Путин на пресс-конференции по итогам многочасовой встречи с Макроном.

Обещание о возможном частичном выводе войск агрессора из Беларуси после завершения учений, на которых россияне будут отрабатывать нападение на Украину, выглядит на этом фоне как издевательство.

Читайте "Война продлится максимум 3 – 4 дня": решится ли Лукашенко напасть на Украину

Визит в Киев

На следующий день – 8 февраля – президент Франции уже был в Киеве, где получил подтверждение того, что "Украина – красавица", благодарность за макрофинансовую помощь в размере 1,2 миллиарда евро и заявил о необходимости какого-то "нового порядка".

Мое намерение – именно с этим я приехал и в Москву, и в Киев – восстановить безопасно-оборонительный порядок на европейском континенте,
заявил Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Украины.

Вечером того же дня в Берлине рядом с президентом Польши Анджеем Дудой и канцлером ФРГ Олафом Шольцем он призвал к диалогу с агрессором.

макрон

Задумчивый Макрон в Кремле / Фото kremlin

Путин шантажирует Европу в присутствии Макрона: смотрите видео

К теме Макрон привез в Киев гостинцы – ультиматумы от Путина

Белый флаг в чемодане

В Украине визит Макрона – в отличие от визита Джонсона и Эрдогана – восприняли довольно прохладно, хотя президент Украины и пытался сделать первый за последние 24 года приезд французского лидера в Киев уютным и даже перешел на "ты".

Впрочем, улыбки на лицах обоих лидеров не были непринужденными.

Как видят "миротворческую" миссию Макрона в Украине / Фото из соцсетей

Конечно, существует вероятность, что более 5 часов переговоров за закрытыми дверями в Москве и 2 часа беседы с Зеленским в Киеве, сдвинули дело с мертвой точки, однако, кулуарные договоренности – совсем не то, чего ждали украинцы. Не избежал Макрон и сравнений с Эдуаром Даладье – участника печально известной Мюнхенской конференции 1938 года и вдохновителя политики умиротворения Гитлера.

Эммануэль Макрон не сумел убедить, что прибыл в Киев не с планами "финляндизации", то есть капитуляции Украины, а макрофинансовая помощь – лишь средство для того, чтобы "предательство" не была такой мучительной.

Борьба за голоса

Встает вопрос – а что это вообще было? Ответ нужно искать точно не в Украине. Через несколько месяцев во Франции состоится первый тур выборов президента страны. Позиции Макрона пока относительно слабые, но позволяют ему пройти во второй тур, где будет "открытая позиция". По оценкам экспертов и данным социологии, соперником действующего президента Франции и представитель правого центра Макрона станет кто-то из тройки правых популистов – Валери Пекресс, Эрик Земмур или Марин Ле Пен. Все они имеют неплохие шансы на общую победу. Ее судьбу могут определить мелочи или же эффектный спурт на финише.

путін

Путин перехватывает инициативу / Фото kremlin

Похоже, Макрон увидел такой шанс в роли "миротворца" и полез к медвежьей берлоге с голыми руками. Впрочем, надежды на скорую геополитическую победу оказались напрасными. Вместо того, чтобы действовать с позиции силы, Макрон лишь слушал бред Путина и ассистировал его жалким попыткам быть остроумным.

Интересно Дипломаты таки обсуждают план "финляндизации" Украины

В то же время Россия руками наемников фактически выбросила Францию из Мали и Буркина-Фасо, открыто финансирует правых кандидатов (в частности, упомянутую Ле Пен) и время от времени "качает" ситуацию в стране с помощью "желтых жилетов" и других пассионариев на кремлевских дотациях. Господин Макрон, похоже, это фиаско.

​Что делал Макрон в Киеве: смотрите видео