Як і колеги, президент Франції переслідує одразу кілька цілей, але, схоже, впорався з цим найгірше. Подробиці – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Париж – Москва – Київ – Берлін

Вояж до Путіна

У понеділок, 7 лютого, Еммануель Макрон побував у Москві в гостях у Володимира Путіна, посидів за кумедним антиковідним столом російського автократа, став героєм мемів, дізнався про існування панк-групи "Красная плєсєнь".

Світлина, яка спровокувала появу десятків мемів / Фото kremlin

Також Макрон почув з перших уст прямі погрози ядерною зброєю НАТО, тобто – і самій Франції, яка у 2009 році повернулася повноцінно до Альянсу. І спокійно ці слова "проковтнув".

Якщо Україна буде в НАТО і воєнним шляхом повертатиме собі Крим, європейські країни автоматично будуть втягнуті у військовий конфлікт з Росією. Звичайно, потенціал об'єднаної організації НАТО та Росії не можна порівняти… Ми розуміємо, що Росія – одна з провідних ядерних держав, а за деякими компонентами сучасності багатьох навіть випереджає. Переможців не буде. Ви будете втягнутими в цей конфлікт проти своєї волі,

– пригрозив Путін на пресконференції за підсумками багатогодинної зустрічі з Макроном.

Обіцянка про можливе часткове виведення військ агресора з Білорусі після завершення навчань, на яких росіяни відпрацьовуватимуть напад на Україну, виглядає на цьому тлі як знущання.

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Візит до Києва

Наступного дня – 8 лютого – президент Франції вже був у Києві, де отримав підтвердження того, що "Україна – красуня", подяку за макрофінансову допомогу у розмірі 1,2 мільярда євро та заявив про необхідність якогось "нового порядку".

Мій намір – саме з цим я приїхав і до Москви, і до Києва – відновити безпеково-оборонний порядок на європейському континенті,

– заявив Макрон на спільній пресконференції з президентом України.

Ввечері того ж дня у Берліні поруч із президентом Польщі Анджеєм Дудою та канцлером ФРН Олафом Шольцем він закликав до діалогу з агресором.

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Замислений Макрон у Кремлі / Фото kremlin

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Білий прапор у валізі

В Україні візит Макрона – на відміну від гостювання Джонсона й Ердогана – сприйняли доволі прохолодно, хоча президент України й намагався зробити перший за останні 24 роки приїзд французького лідера до Києва затишним і навіть перейшов на "ти".

Зверніть увагу! Останній плановий візит до України у 1998 році здійснив тодішній президент Франції Жак Ширак. У 2015 році країну відвідував Франсуа Олланд, однак це була екстрена поїздка через події на Донбасі.

Втім, посмішки на обличчях обох лідерів не були невимушеними.

У Києві Макрон явно був далеко від своєї зони комфорту. Не почули журналісти від нього й конкретного плану дій, крім того, що обидві сторони конфлікту – Росія та Україна – начебто готові виконувати мінські домовленості, щоправда, тлумачать їх по-різному.

Як бачать "миротворчу" місію Макрона в Україні / Фото з соцмереж

Звісно, існує вірогідність, що понад 5 годин переговорів за зачиненими дверима у Москві та 2 години бесіди з Зеленським у Києві, зрушили справу з мертвої точки, проте, кулуарні домовленості – зовсім не те, чого чекали українці. Не уник Макрон і порівнянь з Едуаром Даладьє – учасника сумнозвісної Мюнхенської конференції 1938 року та натхненника політики умиротворення Гітлера.

Еммануель Макрон не зумів переконати, що прибув до Києва не з планами "фінляндизації", тобто – капітуляції України, а макрофінансова допомога – лише засіб для того, щоб "зрада" не була такою болісною.

Боротьба за голоси

Постає питання – а що це взагалі було? Відповідь потрібно шукати точно не в Україні. За кілька місяців у Франції відбудеться перший тур виборів президента країни. Позиції Макрона наразі відносно слабкі, але дозволяють йому пройти до другого туру, де буде "відкрита позиція". За оцінками експертів і даними соціології, суперником чинного президента Франції та представника правого центру Макрона стане хтось з трійки правих популістів – Валері Пекресс, Ерік Земмур або Марін Ле Пен. Всі вони мають непогані шанси на загальну перемогу. Її долю можуть визначити дрібниці або ж ефектний спурт на фініші.

Путін перехоплює ініціативу / Фото kremlin

Схоже, Макрон побачив такий шанс у ролі "миротворця" та поліз до ведмежого барлогу з голими руками. Втім, сподівання на швидку геополітичну перемогу виявилися марними. Замість того, щоб діяти з позиції сили, Макрон лише слухав маячню Путіна та асистував його жалюгідним спробам бути дотепним.

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Водночас Росія руками найманців фактично викинула Францію з Малі та Буркіна-Фасо, відкрито фінансує правих кандидатів (зокрема, згадану Ле Пен) та час від часу "качає" ситуацію в країні за допомогою "жовтих жилетів" й інших пасіонаріїв на кремлівських дотаціях. Пане Макроне, схоже, це фіаско.

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