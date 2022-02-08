Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма. Він пояснив, що всі проєкти розвитку мають бути погоджені з французькою стороною.

Важливо Фінансова допомога та запобігання агресії Росії: про що домовились Зеленський з Макроном

Як зазначив Ростислав Шурма, міністерство економіки та фінансів Франції надасть уряду України:

200 млн євро кредиту,

а також фінансові гарантії на 1 мільярд євро.

Під ці гарантії наша держава зможе отримати кредити у французьких банках на пільгових умовах. Як зазначив Шурма, ці кошти можуть бути спрямовані на конкретні проєкти розвитку.

Напрямки, на які можуть бути використані ці кошти, будуть додатково погоджені з французькою стороною й передбачатимуть залучення французьких постачальників та підрядників,

– розповів він.

Які ще документи підписали Україна та Франція

Під час зустрічі Володимира Зеленського з Еммануелем Макроном сторони домовилися розширити свою співпрацю. Як наслідок – були підписані низка угод, зокрема щодо:

фінансування та постачання в Україну електровозів компанії Alstom на суму 900 мільйонів євро,

постачання пожежно-рятувальної техніки для ДСНС,

будівництва патрульних катерів для ДПСУ, на що передбачене окреме фінансування.

Зверніть увагу! Європейська комісія також виділить для України нову макрофінансову допомогу – 1,2 мільярда гривень. Її анонсували в Кабміні наприкінці січня. Гроші спрямують на подолання негативних наслідків російської агресії. А 1 лютого Єврокомісія офіційно погодила цей крок.

Напередодні Макрон зустрічався у Москві з російським президентом Владіміром Путіним. Переговори тривали 6 годин. Сторони обговорили ситуацію навколо України та "гарантії безпеки", яких вимагає Росія.

Брифінг президентів Зеленського та Макрона: дивіться відео