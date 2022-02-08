Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма. Він пояснив, що всі проєкти розвитку мають бути погоджені з французькою стороною.
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Як зазначив Ростислав Шурма, міністерство економіки та фінансів Франції надасть уряду України:
- 200 млн євро кредиту,
- а також фінансові гарантії на 1 мільярд євро.
Під ці гарантії наша держава зможе отримати кредити у французьких банках на пільгових умовах. Як зазначив Шурма, ці кошти можуть бути спрямовані на конкретні проєкти розвитку.
Напрямки, на які можуть бути використані ці кошти, будуть додатково погоджені з французькою стороною й передбачатимуть залучення французьких постачальників та підрядників,
– розповів він.
Які ще документи підписали Україна та Франція
Під час зустрічі Володимира Зеленського з Еммануелем Макроном сторони домовилися розширити свою співпрацю. Як наслідок – були підписані низка угод, зокрема щодо:
- фінансування та постачання в Україну електровозів компанії Alstom на суму 900 мільйонів євро,
- постачання пожежно-рятувальної техніки для ДСНС,
- будівництва патрульних катерів для ДПСУ, на що передбачене окреме фінансування.
Напередодні Макрон зустрічався у Москві з російським президентом Владіміром Путіним. Переговори тривали 6 годин. Сторони обговорили ситуацію навколо України та "гарантії безпеки", яких вимагає Росія.
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