Відповідний допис з'явився у телеграм-каналі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля ввечері 31 січня. У цей день він зустрівся з Валдісом Домбровскісом, виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії.

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Куди спрямують гроші від Єврокомісії

Українські чиновники обговорили з Домбровскісом безпекову ситуацію та посилення торговельно-економічних відносин. Європейський високопосадовець анонсував, що рішення про нову "надзвичайну" макрофінансову допомогу для України підпишуть вже завтра, 1 лютого.

Гроші у межах програми підтримки будуть спрямовані на подолання негативних наслідків, які спричинила російська агресія проти нашої держави,

– наголосив Шмигаль.

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