Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма. Он объяснил, что все проекты развития должны быть согласованы с французской стороной.

Важно Финансовая помощь и предотвращение агрессии России: о чем договорились Зеленский с Макроном

Как отметил Ростислав Шурма, министерство экономики и финансов Франции предоставит правительству Украины:

200 миллионов евро кредита,

а также финансовые гарантии на 1 миллиард евро.

Под эти гарантии наше государство сможет получить кредиты во французских банках на льготных условиях. Как отметил Шурма, эти средства могут быть направлены на конкретные проекты развития.

Направления, на которые могут быть использованы эти средства, будут дополнительно согласованы с французской стороной и будут предусматривать привлечение французских поставщиков и подрядчиков,

– рассказал он.

Какие еще документы подписали Украина и Франция

Во время встречи Владимира Зеленского с Эммануэлем Макроном стороны договорились расширить свое сотрудничество. Как следствие – был подписан ряд соглашений, в частности относительно:

финансирования и поставок в Украину электровозов компании Alstom на сумму 900 миллионов евро,

поставок пожарно-спасательной техники для ГСЧС,

строительства патрульных катеров для ГПСУ, на что предусмотрено отдельное финансирование.

Обратите внимание! Европейская комиссия также выделит Украине новую макрофинансовую помощь – 1,2 миллиарда гривен. Ее анонсировали в Кабмине в конце января. Деньги будут направлены на преодоление негативных последствий российской агрессии. А 1 февраля Еврокомиссия официально согласовала этот шаг.

Накануне Макрон встречался в Москве с российским президентом Владимиром Путиным. Переговоры продолжались 6 часов. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и "гарантии безопасности", которые требует Россия.

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