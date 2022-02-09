Президент Франції під час візиту до Москви нібито сказав журналістам, що "фінляндизація" України була "однією з моделей на столі" для послаблення напруженості з Росією. Водночас під час пресконференції з Володимиром Зеленським Макрон заперечив це.

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У Києві Макрон заперечував цю репліку, яка, схоже, поставила його в суперечку не лише з українцями, а й із США. Але ця ідея знову обговорюється в дипломатичних колах,

– мовиться у повідомленні.

До слова, Зеленський заявив, що вперше чує про "фінляндизацію України".

Що Макрон сказав у Києві

У ході пресконференції у Макрона запитали, чи була "фінляндизація" України темою його розмови з очільником Кремля. Фінляндія не входить до НАТО та має позаблоковий статус.

Макрон зауважив, що згадував Фінляндію у зовсім іншому контексті. Французький лідер запевнив: він говорив Путіну, що не можна припинити політику "відкритих дверей" НАТО. Це стане проблемою для багатьох країн. Серед них – Фінляндія.

Французький лідер наголосив, що не застосовував терміну "фінляндизація" щодо України.

Про що Макрон говорив з Путіним: дивіться відео