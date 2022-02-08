Длиннющий стол, в противоположных концах которого сидели президенты Франции и России, вызвал бурную реакцию соцсетей. 24 канал собрал для вас лучшие мемы и фотожабы.

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Реакция соцсетей на стол Путина

Первый вопрос, который возник у пользователей соцсетей после того, как они увидели, где происходили переговоры Путина и Макрона, – "как они друг друга слышали?". На эту тему уже появились мемы.

К примеру, пользователи предполагают, что Макрон использовал рупор, чтобы разговаривать с Путиным.

Переговоры Макрона и Путина глазами пользователей соцсетей: смотрите видео

Более того, в сети уже появились варианты того, о чем говорили Макрон и Путин. В ход уже пошли легендарные мемы.

Вот так могли говорить Макрон и Путин / Фото ИМИ

Другие же пользователи предполагают, что в Кремле специально поставили такой большой стол. Это могли сделать для того, чтобы Путин мог "выкрутиться по неудобным вопросам" очень просто – сказать, что не слышит.

Переговоры могли пройти и так/ твиттер Latvietis Vidējais

Размер стола вызывает смех

Размер стола, за которым сидели Путин и Макрон, вызвал смех у пользователей соцсетей. Еще больше смеха вызывает фантазия людей, создавших немало фотожаб. Предлагаем самые лучшие из них.



На самом деле встреча была не в Кремле, а в аэропорту / Фото из твиттера kalicihesap



Говорят, переговоры были интересными / Фото из твиттера Ukropo4kA



На самом деле, переговоры Макрона и Путина могли пройти и так. Фото из твиттера Franjorodowski



Или они могли не играть, а наблюдать за игрой. / Фото из твиттера RenatoCoen



Или они смотрели совсем не на игру / Фото pleinghx



Чтобы вы понимали, насколько стол большой / Фото из твиттера g_mastropavlos

На самом деле стол был больше / Фото из твиттера JohnMVegas

Противостояние России и Запада

На самом деле, многие хорошо понимают, что сейчас между Россией и Западом существует серьезное напряжение на фоне вторжения в Украину, которое хочет начать Кремль. Для шуток тема не самая лучшая, но противостояние России и Запада также стало идеей для мемов.



За Макроном и Путиным стоит кто-то гораздо больше / Фото из твиттера giantcat9

Сюжет для новой книги Роулинг: Гарри Поттер и силы Кремля / Фото из твиттера A_Ra_Berlin

И напоследок мы приберегли для вас лучшее. Пользователи соцсетей разгадали секрет большого кремлевского стола. На самом деле он предназначен совсем не для переговоров, а для банальных детских развлечений. Ну а что? Каждый взрослый в душе ребенок и любит время от времени вернуться в те времена.

Для чего на самом деле Путину стол: забавное видео

Встреча Макрона и Путина: главное