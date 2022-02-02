Более того, Трухин хотел покинуть место ДТП, следовательно, "крылатой" стала его фраза "Я тихонько отойду в лес...". Именно вокруг нее в соцсетях распространяют больше всего шуток.
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Соцсети зацепились за фразу нардепа
Поздно вечером 1 февраля журналисты опубликовали расследование обстоятельств ДТП.
Из информации прессы следует, что Трухин просился у полицейских сбежать в лес, чтобы избежать ответственности.
Давай я тихонечко сейчас в лес пойду. Я поговорю с Денисом Монастырским... (главой МВД – 24 канал). Потом найдемся и я отблагодарю,
– слышен голос, похожий на Трухина.
Теперь пользователи окрестили Трухина едва ли не "главным лесником страны".
Лесник среди зверей / Фото с фейсбук-страницы GONI MEMES
"До Трускавца никто не подвезет"
К мемам решили привлечь не только Трухина, но и известные мультфильмы.
Ситуацию с Трухиным разбирают на мемы / Фото из телеграма "Ху*в*й Харьков"
Фраза Трухина стала "крылатой" / Фото из телеграма "Ху*в*й Харьков"
Сымитировали даже переписку, где помощник президента "Слуги народа" Сергея Шефира, где он просит подвезти до Трускавца. "Согласие" Трухин игнорирует.
Также смеются над забавными жизненными ситуациями.
Мемы о Трухине разлетаются по сети / Фото Друга приватна мемарня
Об инциденте слагают песни
Не поленились пользователи воспеть "усилия" Трухина с бегством. В частности, артист Александр Положинский опубликовал куплет на странице в фейсбуке.
Давай я тихесенько до лісу піду
Пізніше із Денисом розмову проведу
А тих 150 собі можеш забрать
І я знайдуся потім, тож не нада іспалнять.
В комментариях люди высказывают свои мысли и не ленятся добавлять другие мемы. Уже о 150 тысячах.
Посмеялись и над взяткой, которую предлагал Трухин / Фото с фейсбука GONI MEMES