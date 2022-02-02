Ба більше, Трухін хотів покинути місце ДТП, відтак, "крилатою" стала його фраза "Я тихенько в ліс відійду...". Саме навколо неї у соцмережах поширюють найбільше жартів.

До теми Скандальне відео з бодікамер та виключення з партії: все, що варто знати про ДТП з Трухіним

Соцмережі зачепились за фразу нардепа

Пізно ввечері 1 лютого журналісти опублікували розслідування обставин ДТП.

Важливо! У інциденті, який трапився у серпні 2021 року, постраждали 6 людей. Серед них – голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі. Відтоді лунали різні заяви та оцінки ситуації від політиків, правоохоронців. Після оприлюднення відео з місця ДТП, знятих нагрудною камерою поліцейського, "Слуга народу" вирішила покарати нардепа й вигнала з партії.

З інформації преси випливає, що Трухін просився у поліцейських втекти до лісу, щоб уникнути відповідальності.

Давай я тихесенько зараз в ліс піду. Я поговорю з Денисом… Монастирським (очільником МВС – 24 канал). Потім знайдемося і я віддячу,

– чути голос, схожий на Трухіна.

Тепер користувачі охрестили Трухіна ледь не "головним лісником країни".



Лісник серед звірів / Фото з фейсбук-сторінки GONI MEMES

Зверніть увагу! Журналісти стверджують, що глава МВС Денис Монастирський бачив відео з нардепом, зняте на нагрудні камери поліцейських, ще до того, як його опублікували у ЗМІ.

"До Трускавця ніхто не підвезе"

До мемів вирішили залучити не лише Трухіна, але й відомі мультфільми.



Ситуацію з Трухіним розбирають на меми / Фото з телеграму "Ху*в*й Харьков"



Фраза Трухіна стала "крилатою" / Фото з телеграму "Ху*в*й Харьков"

Зімітували навіть переписку, де помічник президента "Слуги народу" Сергія Шефіра, де він просить підвезти до Трускавця. "Зголошення" Трухіна ігнорує.

Також сміються з кумедних життєвих ситуацій.



Меми про Трухіна розлітаються мережею / Фото Друга приватна мемарня

Про інцидент складають пісні

Не полінувалися користувачі оспівати "зусилля" Трухіна із втечею. Зокрема, артист Олександр Положинський опублікував куплет на сторінці у фейсбуці.

"Давай я тихесенько до лісу піду

Пізніше із Денисом розмову проведу

А тих 150 собі можеш забрать

І я знайдуся потім, тож не нада іспалнять".

У коментарях люди висловлюють свої думки і не лінуються додавати інші меми. Вже про "150 тисяч".



Посміялись і з хабаря, який пропонував Трухін / Фото з фейсбуку GONI MEMES

До слова! З розслідування також випливає, що нардеп Трухін пропонував патрульним 150 тисяч хабаря. За цим фактом генпрокурорка Ірина Венедіктова вже доручила зареєструвати кримінальну справу.

Мережа "полюбила" фразу Трухіна про втечу в ліс / Фото з фейсбуку "Процишин офіційний" Останні новини про ДТП з Трухіним

У ДБР заявляли, що відео з перших хвилин після ДТП, яке опублікували журналісти, у них не було. Там кажуть, що допитували працівника поліції, який надав ці кадри, але тоді він про них не розповідав.

У "Слузі народу" прокоментували журналістське розслідування про аварію за участі Олександра Трухіна. Там жорстко висловлювалися щодо свого колеги.

У МВС 2 лютого відхрестилися від спроби нардепа "домовитися" з міністром внутрішніх справ України. У відомстві додали, що поліцейські сумлінно виконали свої службові обов'язки з документування цього ДТП, а далі справу розслідує ДБР.

Все, що відомо про інцидент: дивіться відео