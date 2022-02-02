Ба більше, Трухін хотів покинути місце ДТП, відтак, "крилатою" стала його фраза "Я тихенько в ліс відійду...". Саме навколо неї у соцмережах поширюють найбільше жартів.

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Соцмережі зачепились за фразу нардепа

Пізно ввечері 1 лютого журналісти опублікували розслідування обставин ДТП.

З інформації преси випливає, що Трухін просився у поліцейських втекти до лісу, щоб уникнути відповідальності.

Давай я тихесенько зараз в ліс піду. Я поговорю з Денисом… Монастирським (очільником МВС – 24 канал). Потім знайдемося і я віддячу,
– чути голос, схожий на Трухіна.

Тепер користувачі охрестили Трухіна ледь не "головним лісником країни".

Мем про лісника
Лісник серед звірів / Фото з фейсбук-сторінки GONI MEMES

"До Трускавця ніхто не підвезе"

До мемів вирішили залучити не лише Трухіна, але й відомі мультфільми.

Мережа сміється з Трухіна
Ситуацію з Трухіним розбирають на меми / Фото з телеграму "Ху*в*й Харьков"

Користувачі сміються з Трухіна
Фраза Трухіна стала "крилатою" / Фото з телеграму "Ху*в*й Харьков"

Зімітували навіть переписку, де помічник президента "Слуги народу" Сергія Шефіра, де він просить підвезти до Трускавця. "Зголошення" Трухіна ігнорує.

Також сміються з кумедних життєвих ситуацій.

Меми про Трухіна
Меми про Трухіна розлітаються мережею / Фото Друга приватна мемарня

Про інцидент складають пісні

Не полінувалися користувачі оспівати "зусилля" Трухіна із втечею. Зокрема, артист Олександр Положинський опублікував куплет на сторінці у фейсбуці.

"Давай я тихесенько до лісу піду
Пізніше із Денисом розмову проведу
А тих 150 собі можеш забрать
І я знайдуся потім, тож не нада іспалнять".

У коментарях люди висловлюють свої думки і не лінуються додавати інші меми. Вже про "150 тисяч".

Сміються і з того, як Трухін пропонував хабар
Посміялись і з хабаря, який пропонував Трухін / Фото з фейсбуку GONI MEMES

  • У ДБР заявляли, що відео з перших хвилин після ДТП, яке опублікували журналісти, у них не було. Там кажуть, що допитували працівника поліції, який надав ці кадри, але тоді він про них не розповідав.
  • У "Слузі народу" прокоментували журналістське розслідування про аварію за участі Олександра Трухіна. Там жорстко висловлювалися щодо свого колеги.
  • У МВС 2 лютого відхрестилися від спроби нардепа "домовитися" з міністром внутрішніх справ України. У відомстві додали, що поліцейські сумлінно виконали свої службові обов'язки з документування цього ДТП, а далі справу розслідує ДБР.

Все, що відомо про інцидент: дивіться відео