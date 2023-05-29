На місце падіння уламка ракети прибули рятувальники. Місцева влада вже показала, як гасили знищену ворожу ціль.

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Як у Києві гасили ворожу ракету

КМВА оприлюднила знімок, на якому видно гасіння уламків в Оболонському районі Києва.



Рятувальники гасять російську ракету / фото КМВА

Зазначимо, що саме там уламки ракети впали на проїжджу частину дороги. Тому рятувально-пожежні служби гасять їх.



Як загорілася ракета / фото Віталія Кличка

Також уламки впали в Подільському районі столиці, додали в КМВА. Сталося загоряння на даху двоповерхової будівлі, пожежу локалізували. Медики госпіталізували одного пораненого.

Також ППО працювала у Деснянському районі Києва.

Окрім цього, у Подільському районі столиці уламки ракети впали на проїжджу частину дороги. Служби прямують на місце.

Зверніть увагу! У ніч проти 29 травня окупанти обстріляли Україну. На Київ загарбники запустили крилаті ракети типу Х-101/555 з акваторії Каспійського моря та ударні безпілотники Shahed. Важливо, що це уже 15 за рахунком атака БпЛА на столицю від початку травня. Внаслідок неї постраждалих немає, однак є певні руйнування інфраструктури.