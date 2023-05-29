На місце падіння уламка ракети прибули рятувальники. Місцева влада вже показала, як гасили знищену ворожу ціль.
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Як у Києві гасили ворожу ракету
КМВА оприлюднила знімок, на якому видно гасіння уламків в Оболонському районі Києва.
Рятувальники гасять російську ракету / фото КМВА
Зазначимо, що саме там уламки ракети впали на проїжджу частину дороги. Тому рятувально-пожежні служби гасять їх.
Як загорілася ракета / фото Віталія Кличка
Також уламки впали в Подільському районі столиці, додали в КМВА. Сталося загоряння на даху двоповерхової будівлі, пожежу локалізували. Медики госпіталізували одного пораненого.
Також ППО працювала у Деснянському районі Києва.
Окрім цього, у Подільському районі столиці уламки ракети впали на проїжджу частину дороги. Служби прямують на місце.