На место падения обломка ракеты прибыли спасатели. Местные власти уже показали, как тушили уничтоженную вражескую цель.
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Как в Киеве тушили вражескую ракету
КГВА показала снимок, на котором видно тушение обломка в Оболонском районе Киева.
Спасатели тушат российскую ракету / фото КГВА
Отметим, что именно там обломки ракеты упали на проезжую часть дороги. Поэтому спасательно-пожарные службы тушат их.
Как загорелась ракета / фото Виталия Кличко
Также обломки рухнули в Подольском районе столицы, добавили в КГВА. Произошло возгорание на крыше двухэтажного здания, пожар был локализован. Медики госпитализировали одного раненого.
Также ПВО работала в Деснянском районе Киева.
Кроме того, в Подольском районе столицы обломки ракеты упали на проезжую часть дороги. Службы направляются на место.