На жаль, є багато поранених. Наразі усіх постраждалих госпіталізували.
Важливо Росія влаштувала комбіновану атаку вночі та повторний удар вдень: головне про терор 29 травня
Росіяни вдарили по Куп'янському району
Як розповіли в ОВА, ворог завдав ракетного удару, попередньо, ракетою "Іскандер", по селищу Ківшарівка Куп'янського району.
Поранень зазнали три літні жінки: 73-х, 85 та 90 років. Крім того, постраждала вагітна жінка, підліток 14 років та 10-річна дитина.
Внаслідок удару у селищі пошкоджено будівлю гуртожитку, 2 приватні будинки та газопровід.
Окрім цього, також обстріляне село Глушківка Куп'янського району. Осколкові поранення отримала 60-річна жінка.
Усі постраждалі госпіталізовані – наразі медики надають їм допомогу. На місці працюють екстрені служби.
Наслідки ракетного удару: дивіться відео
Україну атакували балістичними ракетами 29 травня: що відомо
- У КМВА повідомили, що лише за 6 годин після нічної атаки Росія знов завдала ракетного удару по Києву. Попередньо, ворог застосував озброєння балістичного типу.
- Попередньо, усі повітряні цілі були успішно знищені силами і засобами нашої ППО. За наявною інформацією, влучань по об’єктах Києва не допущено.
- Однак зафіксовано падіння уламків у різних районах міста. В Оболонському районі 3 випадки, по одному в Деснянському та Дніпровському. Без критичних руйнувань.
- Також уламки впали в Подільському районі столиці, додали в КМВА. Сталося загоряння на даху двоповерхової будівлі, пожежу локалізували. Медики госпіталізували одного пораненого.
- Як розповіли у поліції, в одному з районів Київщини внаслідок атаки окупантів пошкоджено господарський будинок. Через це спалахнув вогонь. Потерпілих немає. На місці працює поліція та екстрені служби. Рятувальники вже ліквідували пожежу.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що російські ракети летіли по балістичній траєкторії. Окупанти могли атакувати Київ "Іскандером". Повідомляється, що терористи атакували з півночі. Який вид озброєння був застосований – точно буде відомо пізніше.
- До речі, на Чернігівщині спрацювала ППО, повідомили в ОК "Північ".