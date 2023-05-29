На жаль, є багато поранених. Наразі усіх постраждалих госпіталізували.

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Росіяни вдарили по Куп'янському району

Як розповіли в ОВА, ворог завдав ракетного удару, попередньо, ракетою "Іскандер", по селищу Ківшарівка Куп'янського району.

Поранень зазнали три літні жінки: 73-х, 85 та 90 років. Крім того, постраждала вагітна жінка, підліток 14 років та 10-річна дитина.

Внаслідок удару у селищі пошкоджено будівлю гуртожитку, 2 приватні будинки та газопровід.

Окрім цього, також обстріляне село Глушківка Куп'янського району. Осколкові поранення отримала 60-річна жінка.

Усі постраждалі госпіталізовані – наразі медики надають їм допомогу. На місці працюють екстрені служби.

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