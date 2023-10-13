Российские ударили по Покровскому утром. По предварительной информации по состоянию на 10:00 погибли 1 и пострадали 12 человек.

Смотрите также Затишье перед бурей: разведка Британии намекнула на подготовку России к массированным атакам

Из-под завалов удалось спасти 3 человека

В результате вражеского обстрела частично разрушены два административных здания. Подразделениями ГСЧС из-под завалов спасены 3 человека.

Россия атаковала Покровск / Фото ГСЧС

Последствия обстрела Покровска / Фото ГСЧС

Зазначимо, що Покровськ розташований приблизно за 35 – 40 кілометрів від зони активних бойових дій.

Разрушение в Покровске после обстрела со стороны россиян / Фото ГСЧС