Российские ударили по Покровскому утром. По предварительной информации по состоянию на 10:00 погибли 1 и пострадали 12 человек.
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Из-под завалов удалось спасти 3 человека
В результате вражеского обстрела частично разрушены два административных здания. Подразделениями ГСЧС из-под завалов спасены 3 человека.
Россия атаковала Покровск / Фото ГСЧС
Последствия обстрела Покровска / Фото ГСЧС
Зазначимо, що Покровськ розташований приблизно за 35 – 40 кілометрів від зони активних бойових дій.
Разрушение в Покровске после обстрела со стороны россиян / Фото ГСЧС