Во время масштабной воздушной тревоги, охватившей половину украинских регионов, звуки взрывов раздались в Черкасской области.

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Как сообщил руководитель ОВА Игорь Табурец, это – работа ПВО в области.

До этого в Воздушных силах и областной военной администрации местных жителей предупредили об угрозе ударных БпЛа в регионе.

Воздушная тревога с вечера распространялась по Украине. Пока в южных и центральных регионах была угроза применения врагом беспилотников, на Востоке оккупанты могли применить баллистическое вооружение.



По состоянию на 00:05 24 октября выглядела карта воздушных тревог / Скриншот

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