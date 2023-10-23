Під час масштабної повітряної тривоги, яка охопила половину українських регіонів, звуки вибухів пролунали на Черкащині.
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Як повідомив керівник ОВА Ігор Табурець, це – робота ППО в області.
До цього у Повітряних силах та в обласній військовій адміністрації місцевих жителів попередили про загрозу ударних БпЛа у регіоні.
Зауважимо, що повітряна тривога звечора ширилась Україною. Поки у південних і центральних регіонах тривала загроза застосування ворогом безпілотників, на Сході окупанти могли застосувати балістичне озброєння.
Так станом на 00:05 24 жовтня виглядала карта повітряних тривог / Скриншот
Росія у пошуках "нової та ефективної тактики" атак
- За словами речниці Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Наталії Гуменюк, зараз ворог вишукує максимально ефективну тактику насиченості й мішаності атак, а також заплутування систем ППО.
- Водночас речник Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що Росія надалі може вдатися до нових тактичних прийомів у війні. Зокрема, це може статися вже у зимовий період. Так, ворог використає військову хитрість. За його словами, вона може полягати у використанні нових тактичних прийомів.
- Окрім того, під час своїх атак, окрім звичних уже "Шахедів", окупанти почали застосовувати безпілотник, який у народі вже охрестили "газонокосаркою". Для його створення росіяни беруть все, що трапляється під руки.