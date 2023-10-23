Його наші військові збили. А детальніше про цей тип дронів-камікадзе розповів в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає 24 Канал.

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Роблять з усього, що є під рукою

Власне, у статистиці Повітряних сил вказали, що це БпЛА невстановленого типу. За словами Юрія Ігната, для його створення беруть все, що трапляється під руки.

Його спитали, чи допомагає гул, через який дрон назвали "газонокосаркою", його виявляти швидше. За словами речника Повітряних сил, це роблять з допомогою радарів. Ціль має з'явитися радіолокаційно, адже гул вночі – це гул вночі.

Він підкреслив, що звук – це додатковий, допоміжний засіб зорієнтуватися, де саме цей БпЛА. Передовсім наші військові звертають увагу на радіолокаційні засоби, а також на візуальну складову.

Ліплять його… ну ви бачили, звичайний двигун, який можна придбати в інтернеті. Зробити планер можна у будь-якому гуртку авіамоделювання, тому що багато хто зараз займається цими засобами. І таким чином противник використовує навіть такі засоби для того, щоб атакувати нас з різних напрямків і виснажувати нашу систему ППО,

– підкреслив Ігнат.

Прокоментував він також питання, пов'язане з технічними характеристиками дрона-"газонокосарки". Юрій Ігнат зауважив, що тут слід, мабуть, звернути увагу на технічні характеристики двигуна. Все може залежати від кількості палива, ваги вибухової речовини.

Встановити зараз важко, скільки. Але попри це – ціль, на яку треба реагувати, яку треба знищувати, що сьогодні, власне, і було зроблено,

– підкреслив він.

Звернімо увагу, що у ніч проти 23 жовтня наші військові збили всі цілі, які запустив ворог. Цього вдалося досягнути завдяки успішній бойовій роботі зенітних ракетних підрозділів, мобільних вогневих груп, авіації Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України. Знищили 13 "Шахедів", 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та той самий 1 ударний БпЛА невстановленого типу.