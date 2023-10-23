Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук наголосив, що такий результат не дається легко. Водночас він зазначив, що наші військові робитимуть все можливе, щоб зміцнити оборону від загроз з неба.

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Сили ППО надалі зміцнюватимуться

100-відсотковий результат дається нелегко, та ми будемо наближатись до нього щодня, зміцнюючи нашу протиповітряну оборону! Західна зброя довела і продовжує доводити свою ефективність на полі бою!

– підкреслив він.

Микола Олещук показав у роботі ЗРК HAWK: дивіться відео

Власне, Микола Олещук зауважив, що на відео можна побачити роботу американського ЗРК HAWK, яку він виконував цієї ночі. Ці установки разом із іншими сучасними зенітними ракетними системами боронять українське небо від загроз з боку ворога.

Дякую усім захисникам неба за нинішній результат, вдячний за швидкість та наполегливість в опануванні новими системами! Посилюємо ППО, боронимо країну! Разом – до перемоги!

– наголосив він.

Реакція Офісу Президента

Глава ОП Андрій Єрмак зазначив, що росіяни не відійдуть від тактики енергетичного терору. За його словами, ворог сподівається, що йому вдасться зламати нас з повітря.

Ми ж з партнерами зміцнюємо нашу ППО і ПРО. Краща відповідь на дії росіян – вивчення їх ударних можливостей, санкції проти ВПК і робота з союзниками для обмеження постачання ворогу критичних компонентів, виробництво власних систем ППО, а також...

– заінтригував він спочатку.

А трішки пізніше теж виклав у мережу відео з роботою ЗРК HAWK. Він зазначив, що Україна більше таких систем отримає від Іспанії завдяки домовленостям Володимира Зеленського з керівництвом наших союзників. Їх вдалося досягнути під час візиту глави держави до Гранади.

Сили ППО збили вночі всі цілі

Кількома годинами раніше у Повітряних силах зазначили, що в ніч проти 23 жовтня російські військові атакували Україну "Шахедами", керованою ракетою Х-59, а також безпілотником невстановленого типу.

"Шахеди" запускали з мису Чауда, що у Криму. Їх спрямували у різних напрямках: на південні, східні та центральні регіони. І по маршруту їх слідування працювала протиповітряна оборона.

З літака Су-34 запустили ракету Х-59 з повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області. А от безпілотник невстановленого типу, ймовірно, запустили з північного кордону.

Завдяки успішній бойовій роботі зенітних ракетних підрозділів, мобільних вогневих груп, авіації Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, усі повітряні цілі було знищено,

– наголошують у Повітряних силах.

Мовиться про 13 "Шахедів", 1 Х-59 та 1 ударний БпЛА.