Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він наголосив, що окупанти намагаються оминати маршрути, де розміщені українські засоби ураження їхніх повітряних об'єктів, передає 24 Канал.

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Ігнат зазначив, що з вечора 23 жовтня із переходом на 24 жовтня ворог запустив "Шахеди" з окупованої території Криму, а саме з мису Чауда на південному напрямку. За словами речника, ці ударні безпілотні літальні апарати полетіли в різних напрямках.

Як зазвичай ворог робить – запускає ("Шахеди" – 24 Канал), вивчаючи маршрути, прокладаючи їх таким чином, щоб оминати засоби (ППО – 24 Канал), які можуть його уразити. Таким чином в Миколаївській, Хмельницькій і в Вінницькій областях ці "Шахеди" були знищені,

– наголосив він.

Речник Повітряних сил підкреслив, що добре попрацювала винищувальна авіація. Також були застосовані зенітно-ракетні підрозділи й мобільні вогневі групи.

Водночас Ігнат наголосив, що ворог також застосував по наземних цілях нашої держави зенітні керовані ракети С-300. За його словами, окупанти випустили 5 таких ракет з території тимчасово окупованих Луганської та Донецької областей. Наостанок він зазначив, що за попередніми даними, постраждалих немає, але наслідки ще уточнюються.

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