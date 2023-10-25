Российские оккупанты атаковали Украину 11 дронами-камикадзе типа "Шахед". Известно о, по меньшей мере, 16 раненых людях.
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Какие последствия атаки по Хмельницкой области
В Министерстве внутренних дел рассказали, что в городе Славута Шепетовского района Хмельницкой области в результате падения обломков дронов повреждены:
- 11 многоквартирных и 9 частных домов;
- два учебных заведения;
- админздание;
- магазин;
- автомобили.
В министерстве рассказали, что 16 человек получили ранения и обратились к медикам за помощью.
Также в городах Славута и Нетешин взрывной волной повреждены помещения пожарно-спасательных частей и здание отдела полиции,
– заявили в МВД.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что оккупанты:
- ориентировочно в полночь обстреляли село Добрая Надежда Никопольского района Днепропетровской области;
- нанесли 9 авиаударов по Бериславскому району Херсонской области;
- обстреляли Херсон из артиллерии и попали по поселку Антоновка на Херсонщине;
- атаковали Волчанск Харьковской области и попали по частному дому.
Россия атаковала Украину "Шахедами": коротко
- Российские оккупанты выпустили по Украине по меньшей мере 11 дронов-камикадзе типа "Шахед". В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что наши военные сбили все враждебные цели.
- К сожалению, после полуночи 25 октября взрывы раздавались в Черкасской области, после 3 часов ночи – в Хмельницкой, а также Херсонской, Полтавской, Житомирской и Николаевской областях.
- В Хмельницкой областной военной администрации рассказали, что обломки вражеских дронов упали на объект критической инфраструктуры в Славуте Хмельницкой области.