Российские оккупанты атаковали Украину 11 дронами-камикадзе типа "Шахед". Известно о, по меньшей мере, 16 раненых людях.

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Какие последствия атаки по Хмельницкой области

В Министерстве внутренних дел рассказали, что в городе Славута Шепетовского района Хмельницкой области в результате падения обломков дронов повреждены:

11 многоквартирных и 9 частных домов;

два учебных заведения;

админздание;

магазин;

автомобили.

В министерстве рассказали, что 16 человек получили ранения и обратились к медикам за помощью.

Также в городах Славута и Нетешин взрывной волной повреждены помещения пожарно-спасательных частей и здание отдела полиции,

– заявили в МВД.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что оккупанты:

ориентировочно в полночь обстреляли село Добрая Надежда Никопольского района Днепропетровской области;

нанесли 9 авиаударов по Бериславскому району Херсонской области;

обстреляли Херсон из артиллерии и попали по поселку Антоновка на Херсонщине;

атаковали Волчанск Харьковской области и попали по частному дому.

Россия атаковала Украину "Шахедами": коротко