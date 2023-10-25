Мэр Славуты Василий Сидор сообщил, что на территории общества есть много повреждений. Местные сообщают, что у многих жителей вылетели балконы, окна и двери.
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В Славуте значительные повреждения
Василий Сидор сообщил, что в городе ранены. Пострадавшим людям оказывают помощь – в больницах работают все специалисты. Он отметил, что тепло, воду и газ в городе будут предоставлять. Сидор пообещал предоставить более подробную информацию по этому поводу позже.
Предоставляется помощь пострадавшим. В больнице все специалисты работают. Будем работать над восстановлением,
– сказал Василий Сидор.
Также он сообщил, что в Славуте 25 октября не будут работать образовательные учреждения.
Обращение мэра Славуты: смотрите видео
Впоследствии первый заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин рассказал, что в Шепетовском районе на гражданский объект критической инфраструктуры упали обломки дрона. В настоящее время населенный пункт не сообщается, однако стоит отметить, что городок Славута также принадлежит Шепетовскому району.
По словам Тюрина, в результате взрывной волны повреждены нежилые помещения, жилые дома и транспортные средства. На утро за медицинской помощью в больницу обратилось 16 жителей с различными телесными повреждениями.
Оккупанты прицельно атаковали Хмельницкую область
- В ночь на 25 октября россияне выпустили по Украине "Шахеды" по нескольким направлениям. Согласно данным Генштаба, оккупанты применили 11 ударных БпЛА.
- Самое беспокойное было в Хмельницкой области – туда направлялись все беспилотники, которые не удалось сбить в других областях. Из-за вражеской атаки в Хмельницкой области несколько часов звучала тревога, в регионе сообщали о взрывах.
- В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что были уничтожены все вражеские БпЛА. Однако обломки, к сожалению, также могут натворить беды.