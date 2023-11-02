Як зауважує агентство Reuters, цей запит демонструє підтримку Києва серед американських законодавців, незважаючи на спротив деяких консерваторів, які виступають проти збільшення допомоги.

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Конгресмени намагаються переконати Байдена дати Україні ATACMS

У листі до Байдена від 1 листопада провідні республіканці в комітетах Конгресу з міжнародних відносин і збройних сил заявили, що вітають повідомлення про те, що адміністрація надала Україні кілька ATACMS, але просять, щоб він також надіслав більше систем більшої дальності.

Потреба України в засобах глибокого ураження залишається нагальною, особливо для ураження цілей по всьому Криму,

– написали конгресмени Майкл Маккол і Майк Роджерс, а також сенатори Джеймс Ріш і Роджер Вікер.

Як пише Reuters, Маккол очолює Комітет у закордонних справах Палати представників, Роджерс очолює Комітет у справах збройних сил Палати представників, Ріш є головним республіканцем у Сенаті у закордонних справах, а Вікер – головним республіканцем у Сенаті у справах збройних сил.

Група конгресменів надіслала листа Байдену в той час, коли Палата представників, в якій більшість становлять республіканці, наближається до голосування за окремий законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю, ігноруючи вимогу Байдена про прийняття широкого фінансування національної безпеки на суму 106 мільярдів доларів, що передбачає гроші для Ізраїлю, України та Тайваню.

У своєму листі американські законодавці зазначили, що Україна запросила ракети великої дальності й продемонструвала здатність використовувати їх відповідально, а Росія не пішла на ескалацію у відповідь на їх використання.

Очевидно, що для вас настав час завершити роботу над ATACMS. Якщо ви цього не зробите, то не лише ризикуєте зайти в глухий кут на полі бою і затягнути цю війну, але й загрожуєте подальшою глобальною нестабільністю, оскільки наші супротивники проводять операції впливу по всьому світу,

– написали вони.

Що відомо про ATACMS в Україні

З перших місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україні просили США надати нашій країні ракети ATACMS. Однак Україна таємно отримала ракети тільки восени 2023 року після того, як Володимир Зеленський здійснив візит до Вашингтона.

США підтвердили, що надали Україні обмежену кількість ATACMS, які Київ зобов'язався використовувати тільки в межах нашої країни та тимчасово окупованих територій.

Україна отримала ATACMS з дальністю дії до 165 кілометрів. У США, коментуючи те, чи направлять Україні додаткові ATACMS, заявили, що не будуть публічно оголошувати подробиці щодо майбутніх пакетів допомоги.

У жовтні Україна вперше застосувала ракети ATACMS, вдаривши по аеродромах росіян в окупованому Бердянську та Луганську. Українські сили вразили кілька російських вертольотів і засобів ППО.

ЗМІ стверджують, що наприкінці жовтня Україна вперше використала ракети ATACMS для атаки по окупованому Криму.​​​​​​



Основні характеристики ATACMS / Інфографіка 24 Каналу