Журналіст повідомив цю інформацію, посилаючись на неназваних чинних та колишніх посадовців. Видання зауважує, що це надовго усунуло з російської риторики ядерні погрози.

Дивіться також Не хочуть допустити ядерної війни: про що говоритимуть Байден і Сі під час зустрічі

Що відомо про відповідь на ядерний шантаж Путіна

Макс Селдон у статті написав, що очільник Кремля Владімір Путін у промові напередодні повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року вперше натякнув на можливість завдати обмеженого ядерного удару по Україні.

Згодом після окупації чотирьох регіонів України диктатор пообіцяв "використовувати всі засоби, які є в нашому розпорядженні" для захисту завойованих земель.

Ці погрози спонукали США, Велику Британію і Францію пообіцяти відповідь за допомогою конвенційних озброєнь,

– написав журналіст.

Його співрозмовник також сказав, що під час візиту в Росію в березні 2023 року очільник Китаю Сі Цзіньпін особисто застеріг Путіна від використання ядерної зброї.

Водночас джерела журналістів у НАТО говорили про "фізичну відповідь", якщо Росія завдасть ядерного удару по Україні. Проте тоді конкретику не озвучували.

Отож восени 2022 року Путін заявив, що використання тактичної ядерної зброї не має "ні політичного, ні військового сенсу" та майже перестав говорити про ядерні погрози. Водночас журналіст з посиланням на експертів заявив, що Кремль зараз вдається до теми ядерної зброї, щоб стримувати подальшу військову підтримку України з боку Заходу.

Що цьому передувало