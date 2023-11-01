Така зустріч є потужним сигналом про готовність співпраці двох країн, і вона може мати справді позитивні наслідки. Детальніше про те, чого очікувати від цієї зустрічі, 24 Каналу розповів політичний діяч зі США Юрій Рашкін.

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Які важливі теми можуть зачепити Байден та Сі

На зустріч Сі Цзіньпіна та Джо Байдена покладають справді багато надій. Особливо після візиту очільника МЗС Китаю до Вашингтона та заяв про готовність до співпраці зі США з боку Сі.

Адміністрація (Байдена – 24 Канал) вірить, що потрібно підтримувати стосунки та комунікацію з Китаєм, мовляв, це понижує градус, а ситуація у світі є спокійнішою. Поки це не Байден у Пекіні, а Сі Цзіньпін у Сан-Франциско. Важливо насамперед запобігти війні,

– наголосив Юрій Рашкін.

Для Сполучених Штатів війна з Китаєм – це дуже дорого. Це й близько не стоїть з тими сумами, які США виділяють на військову допомогу Україні.

"У новинах пишуть, що ми все ближче до третьої світової війни. Але якщо глянути на політиків, зокрема Байдена, то він намагається відтягнути нас від гарячої фази цієї третьої світової. І мовиться про ядерну війну. Не знаю, хто виграє на виборах у Штатах після ядерної війни", – зіронізував Рашкін.

Найкращим розвитком подій під час цієї зустрічі була б певна домовленість між Штатами та Китаєм про економічне, а не військове змагання. Звісно, дуже гарним, хоч і не дуже реалістичним сценарієм, було б переконати Сі Цзіньпіна, що не потрібно працювати з Росією.

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Зустріч Байдена та Сі: що відомо