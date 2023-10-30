Китай у 2020 році став найбагатшою країною світу, забравши цей титул у США. Саме Китай забезпечив майже третину загального приросту світового багатства, яке зросло зі 156 до 514 трильйонів доларів.

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Багатство країни стрімко зросло

У 2000 році багатство Китаю становило 7 трильйонів доларів, а у 2020 – 120 трильйонів доларів. За той самий період багатство Сполучених Штатів зросло до майже 90 трильйонів доларів, однак вони не змогли зберегти свою першість.

Одним з головних каталізаторів збільшення багатства Китаю стало його членство у Світовій організації торгівлі (СОТ). Членство в СОТ допомагає країнам встановлювати та застосовувати правила міжнародної торгівлі, особливо на ринках, що розвиваються.

Попри неймовірне загальне багатство Китаю, важливо зазначити, що це процвітання нерівномірно розподілене по всій країні. Дві третини багатства Китаю зосереджені в 10 відсотках найбагатших домогосподарств. Схожа ситуація і в Сполучених Штатах.

Хто найбагатший у 2023 році