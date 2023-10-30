Китай в 2020 году стал самой богатой страной мира, забрав этот титул в США. Именно Китай обеспечил почти треть общего прироста мирового богатства, выросшего со 156 до 514 триллионов долларов.

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Богатство страны стремительно выросло

В 2000 году богатство Китая составляло 7 триллионов долларов, а в 2020 – 120 триллионов долларов. За тот же период богатство Соединенных Штатов выросло почти до 90 триллионов долларов, однако они не смогли сохранить свое первенство.

Одним из главных катализаторов увеличения богатства Китая стало его членство во Всемирной торговой организации (ВТО). Членство в ВТО помогает странам устанавливать и применять правила международной торговли, особенно на развивающихся рынках.

Несмотря на невероятное всеобщее богатство Китая, важно отметить, что это процветание неравномерно распределено по всей стране. Две трети богатства Китая сосредоточены в 10 процентах богатейших домохозяйств. Похожая ситуация и в Соединенных Штатах.

Кто самый богатый в 2023 году