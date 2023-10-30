Политолог Андрей Вигиринский сказал 24 Каналу, что президент Китая в определенном смысле ответственен за действия Владимира Путина.

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"Китай должен брать обязательства как "старший брат" России за то, что "младший брат" придержится их. Речь идет о нанесении ударов, продолжении экспансии", – отметил Вигиринский.

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В то же время, учитывая актуальность, приоритетом для США, вероятнее всего, будут боевые действия в Израиле.

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"Если это будет серьезная встреча, с которой лидеры стран хотят выйти с определенным результатом, то, прежде всего, они будут обсуждать вопросы сосуществования США и Китая", – считает Вигиринский.

Так, Вашингтон и Пекин конкурируют между собой. Поэтому важно добиться соответствующих договоренностей, чтобы не допустить прямого столкновения между странами.

Кроме того, важным остается вопрос "Единого Китая" и принадлежности Тайваня, а также гарантирование демократических выборов, которые должны состоятся в январе 2024 года. К тому же много тревог связано с безопасностью судоходства в Малаккском проливе и Южнокитайском море.

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