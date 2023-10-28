Сразу заметим, что на ситуацию отреагировали обе стороны. Так, в США отмечают непрофессиональное поведение КНР. Тем временем в Китае заявили об устроенной провокации.

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Что известно об инциденте с военными самолетами

Американские военные отмечают, что пилот китайского самолета "продемонстрировал плохое пилотное мастерство", когда подлетал к американскому бомбардировщику слишком близко. При этом воздушное судно было "с неконтролируемой избыточной скоростью".

В то же время, в Индо-Тихоокеанском командовании Вооруженных сил США обеспокоены тем, насколько близко подлетел пилот из Китая, что могло стать причиной столкновения. В ведомстве также добавили, что ответные действия противоречили международным правилам, а также нормам авиационной безопасности.

Тем временем Министерство иностранных дел Китая за инцидент ответственность решило перевести на США. В нем заявили, что действия пилота американского воздушного судна над Южнокитайским морем – умышленная провокация.

Военные самолеты США пролетели полмира вплоть до Китая, чтобы продемонстрировать военные мышцы,

– заявила пресс-секретарь китайского МИД Мао Нинг.

По ее словам, это послужило причиной рисков для морской, а также воздушной безопасности. А еще это не способствовало региональному миру и стабильности.

Военные самолеты США и Китая чуть не врезались: смотрите видео

Напомним, что ранее Владимир Путин заявил, что над Черным морем будут патрулировать МиГ-31, но не уточнил модификацию. Вероятно, говорится о ракетоносителях аэробалистических ракет "Кинжал" с индексом "К". Теперь же на аэродроме в Крыму обнаружили кое-что интересное.

Там нарисованы граффити МиГ-31