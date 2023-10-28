Відразу ж зауважимо, що на ситуацію відреагували обидві сторони. Так, у США наголошують на непрофесійній поведінці КНР. Тим часом у Китаї заявили про влаштовану провокацію.

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Що відомо про інцидент з військовими літаками

Американські військові зазначають, що пілот китайського літака "продемонстрував погану пілотну майстерність", коли підлітав до американського бомбардувальника занадто близько. При цьому повітряне судно було "з неконтрольованою надмірною швидкістю".

Водночас в Індо-Тихоокеанському командуванні Збройних сил США стурбовані тим, наскільки близько підлетів пілот з Китаю, що могло стати причиною зіткнення. У відомстві також додали, що відповідні дії суперечили міжнародним правилам, а також нормам авіаційної безпеки.

Тим часом Міністерство закордонних справ Китаю за інцидент відповідальність вирішило перекласти на США. У ньому заявили, що дії пілота американського повітряного судна над Південнокитайським морем – навмисна провокація.

Військові літаки США пролетіли пів світу аж до Китаю, щоб продемонструвати військові м'язи,

– заявила речниця китайського МЗС Мао Нінг.

За її словами, це стало причиною ризиків для морської, а також повітряної безпеки. А ще це не сприяло регіональному миру та стабільності.

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Нагадаймо, що раніше Владімір Путін заявив, що над Чорним морем патрулюватимуть МіГ-31, але не уточнив модифікацію. Ймовірно, мовиться про ракетоносіїв аеробалістичних ракет "Кинджал" з індексом "К". Тепер же на аеродромі у Криму виявили дещо цікаве.

Там намальовані графіті МіГ-31