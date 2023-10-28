Відразу ж зауважимо, що на ситуацію відреагували обидві сторони. Так, у США наголошують на непрофесійній поведінці КНР. Тим часом у Китаї заявили про влаштовану провокацію.
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Що відомо про інцидент з військовими літаками
Американські військові зазначають, що пілот китайського літака "продемонстрував погану пілотну майстерність", коли підлітав до американського бомбардувальника занадто близько. При цьому повітряне судно було "з неконтрольованою надмірною швидкістю".
Водночас в Індо-Тихоокеанському командуванні Збройних сил США стурбовані тим, наскільки близько підлетів пілот з Китаю, що могло стати причиною зіткнення. У відомстві також додали, що відповідні дії суперечили міжнародним правилам, а також нормам авіаційної безпеки.
Тим часом Міністерство закордонних справ Китаю за інцидент відповідальність вирішило перекласти на США. У ньому заявили, що дії пілота американського повітряного судна над Південнокитайським морем – навмисна провокація.
Військові літаки США пролетіли пів світу аж до Китаю, щоб продемонструвати військові м'язи,
– заявила речниця китайського МЗС Мао Нінг.
За її словами, це стало причиною ризиків для морської, а також повітряної безпеки. А ще це не сприяло регіональному миру та стабільності.
Військові літаки США та Китаю ледь не врізалися: дивіться відео
Нагадаймо, що раніше Владімір Путін заявив, що над Чорним морем патрулюватимуть МіГ-31, але не уточнив модифікацію. Ймовірно, мовиться про ракетоносіїв аеробалістичних ракет "Кинджал" з індексом "К". Тепер же на аеродромі у Криму виявили дещо цікаве.
Там намальовані графіті МіГ-31
- Так, OSINT-розслідувач MT Anderson виклав у мережу супутниковий знімок. Його зробили на аеродромі "Бельбек", що в тимчасово окупованому Севастополі.
- Супутниковий знімок від 26 жовтня демонструє, що росіяни, ймовірно, на аеродромі намалювали графіті чотирьох винищувачів МіГ-31. Можна помітити, що у цих буцімто "винищувачів" відсутні тіні.
- За словами розслідувача, ворог може використовувати ангари, щоб захистити або сховати свої повітряні судна.