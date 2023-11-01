Такая встреча есть мощным сигналом о готовности сотрудничества двух стран, и оно может иметь действительно положительные последствия. Детальнее о том, чего ожидать от этой встречи 24 Каналу рассказал политический деятель из США Юрий Рашкин.
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Какие важные темы могут затронуть Байден и Си
На встречу Си Цзиньпина и Джо Байдена возлагают действительно много надежд. Особенно после визита главы МИД Китая в Вашингтон и заявлений о готовности к сотрудничеству с США со стороны Си.
Администрация (Байдена – 24 Канал) верит, что нужно поддерживать отношения и коммуникацию с Китаем, мол, это понижает градус, а ситуация в мире спокойнее. Пока это не Байден в Пекине, а Си Цзиньпин в Сан-Франциско. Важно прежде всего предотвратить войну,
– подчеркнул Юрий Рашкин.
Для Соединенных Штатов война с Китаем очень дорого. Это и близко стоит к тем суммам, которые США выделяют на военную помощь Украине.
"В новостях пишут, что мы все ближе к третьей мировой войне. Но если взглянуть на политиков, в частности Байдена, то он пытается оттянуть нас от горячей фазы этой третьей мировой. И говорится о ядерную войну. Не знаю, кто выиграет на выборах в Штатах после ядерной войны», – сказал Рашкин.
Лучшим развитием событий во время этой встречи была бы определенная договоренность между Штатами и Китаем об экономическом, а не военном соревновании. Конечно, очень хорошим, хоть и не очень реалистичным сценарием, было бы убедить Си Цзиньпина не нужно работать с Россией.
Юрий Рашкин о возможных результатах разговора Си и Байдена: смотреть видео
Встреча Байдена и Си: что известно
- В конце октября в издании Reuters сообщили, что глава китайского МИД Ван И вместе с американскими чиновниками долго обсуждали возможность встречи Си Цзиньпина и Джо Байдена. Происходило это на фоне первого за 5 лет приезда Ван Е в Вашингтон. К слову, китайский министр тогда встретился с президентом США.
- Как удалось выяснить журналистам, договориться удалось о встреча лидеров на полях саммита АТЭС, который пройдет с 11 по 17 октября в Сан-Франциско.
- Интересно отметить, что накануне визита Ван И в Вашингтон, Си Цзиньпин направил письмо в Национальный комитет по американо-китайским отношениям, штаб-квартира которого – в Нью-Йорке. Лидер КНР отметил, что готов сотрудничать с США. Он призвал к установлению более стабильных двусторонних связей, основанных на принципе мирного сосуществования.