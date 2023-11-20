Вряд ли бы делали такого рода визиты для того, чтобы сказать, что оружия больше не будет. Об этом 24 Каналу сказал эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак, предположив, настолько эффективным будет приезд Остина.

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Будут заверения и объяснения

По мнению эксперта Национального института стратегических исследований, министр обороны США приехал, чтобы заверить, что оружие будет независимо от того, какой механизм для его получения будет использован.

Здесь же проблема не только в деньгах и оружии. Есть и другие механизмы, позволяющие получать помощь. Проблема в стабилизации бюджета. Настолько я понимаю, еще не все деньги собраны на следующий год, чтобы закрывать дыру в бюджете,

– сказал Ижак.

Вероятно, смысл визита главы Пентагона проговорить, что Украина получит оружие, но возможно по другому графику, или согласовать план дальнейших действий на фронте с точки зрения деоккупации территорий.

"Будут заверения и объяснения, как будет поступать оружие в такой непростой период", – отметил эксперт Национального института стратегических исследований.

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Визит Остина в Киев

В соцсети Х, ранее известной как твиттер, глава Минобороны США рассказал, что приехал в столицу Украины поездом примерно в 9 часов 23 минуты по местному времени. Основная цель визита – встреча с представителями украинской власти.

На железнодорожном вокзале Киева Остина встретила госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк. Вместе с министром обороны США также прибыл глава Европейского командования Вооруженных Сил США Кристофер Каволи.

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