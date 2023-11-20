Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что в Соединенных Штатах постепенно разворачивается подготовка к президентским выборам, которые пройдут в 2024 году.

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И демократы, и республиканцы имеют возможность "атаковать" друг друга, чтобы перехватить избирателей. Но за год до голосования никто не будет доставать все свои козыри.

Сейчас у демократов больше возможностей перехватить внимание избирателей. Они находятся у власти, поэтому есть еще год, чтобы продемонстрировать свою эффективность. Но там, вероятнее всего, не будут доводить до того, чтобы республиканца Дональда Трампа не допускали к выборам.

Я сомневаюсь, что судебная система США не допустит Трампа до выборов. Уже было много упреков к демократам. Что, если пойдут судебные процессы против Трампа, то это будет использование админресурса, чтобы не допустить равноценного кандидата к выборам. Его допустят,

– сказал Клочок.

Однако судебные дела, которые будут тянуть достаточно долго, будут портить имидж Дональда Трампа.

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Какая ситуация с помощью для Украины

Как считает Клочок, дискуссии в Соединенных Штатах о помощи Украине не идут за военную составляющую. Все понимают, что без нее не обойдется. Есть вопросы по финансовой составляющей.

Были заявления, что Украина может не получить 12 миллиардов дополнительного финансирования, необходимого для госбюджета. Это проблема, но думаю, что она будет решена. Именно эти деньги приводят к дискуссиям между республиканцами и демократами. Республиканцы настаивают не оказывать финансовую помощь, но давать военную. Следим за всеми событиями. Лично пессимистических прогнозов о победе Байдена и выделении военной помощи Украине у меня нет,

– рассказал Клочок.

Помощь Украине от США: коротко