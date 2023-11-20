Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що в Сполучених Штатах поступово розгортається підготовка до президентських виборів, які відбудуться у 2024 році.
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І демократи, і республіканці мають можливості "атакувати" один одного, щоб перехопити виборців. Але за рік до голосування ніхто не буде діставати усі свої козирі.
Зараз в демократів більше можливостей перехопити увагу виборців. Вони перебувають при владі, тому мають ще рік, щоб продемонструвати свою ефективність. Але там, найімовірніше, не будуть доводити до того, аби республіканця Дональда Трампа не допускали до виборів.
Я маю сумнів, що судова система США не допустить Трампа до виборів. Вже було багато закидів до демократів. Що буцімто, якщо підуть судові процеси проти Трампа, то це буде використання адмінресурсу, аби не допустити рівноцінного кандидата до виборів. Його допустять,
– сказав Клочок.
Однак судові справи, які тягнутимуть досить довго, псуватимуть імідж Дональда Трампа.
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Яка ситуація з допомогою для України
Як вважає Клочок, дискусії в Сполучених Штатах щодо допомоги Україні не йдуть за військову складову. Усі розуміють, що без неї не обійдеться. Є питання щодо фінансової складової.
Були заяви, що Україна може не отримати 12 мільярдів додаткового фінансування, яка потрібне для держбюджету. Це проблема, але думаю, що вона буде вирішена. Саме оці гроші спричиняють дискусії між республіканцями та демократами. Республіканці наполягають не давати фінансову допомогу, але давати військову. Стежимо за всіма подіями. Особисто песимістичних прогнозів щодо перемоги Байдена та виділення військової допомоги Україні в мене немає,
– розповів Клочок.
Допомога Україні від США: коротко
- Сполучені Штати поки не ухвалили бюджет на 2024 рік через різні дискусійні питання. Наразі Палата представників схвалила нове тимчасове фінансування уряду. Там поки немає грошей для України.
- У жовтні президент США Джо Байден запропонував ухвалити великий спільний пакет допомоги для України, Ізраїлю, Тайваню тощо на суму в понад 105 мільярдів доларів. З цих коштів 61,4 мільярда мали б піти на Україну.
- Новообраний спікер Палати представників США Майк Джонсон вважає, що допомогу Ізраїлю та Україні потрібно розглядати окремо. Пізніше там схвалили допомогу Ізраїлю на понад 14 мільярдів доларів. Але 7 листопада в Сенаті заблокували цей законопроєкт.
- Байден все ж наполягає, аби допомогу Україні таки ухвалили. Палата представників розгляне його запит на комбінований пакет з допомогою Ізраїлю, Україні, Тайваню та укріпленні кордону з Мексикою після 23 листопада.
- США потужно допомагають Україні упродовж всієї повномасштабної війни. Загалом Київ отримав від Штатів близько 70 мільярдів доларів.